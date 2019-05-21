Çatışmalar Yüzünden Trablus Susuzluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler, çatışmaların devam ettiği Libya’nın başkenti Trablus’ta su temini konusunda sıkıntılar olabileceğine dair kaygılarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, “Dün silahlı gruplar Trablus’a su sağlayan ana dağıtım merkezine saldırdılar ve başkentle birlikte kuzeybatıdaki diğer şehirlere su veren vanaları kapattıklarının haberleri geldi” dedi. Bu durumun yaklaşık 2 milyon kadar insanı susuz bırakacağı ifade ediliyor.

Dujarric, hali hazırda Trablus’un bazı kesimlerinde su tazyiğinin çok düştüğünü vanaların tekrar açılmaması halinde önümüzdeki iki gün içerisinde suların tamamen kesilmesinin beklendiğini belirtti.

4 Nisan tarihinden bu yana Libya’nın başkenti ve çevresi, ülkenin doğusunda denetimi elinde tutan General Halife Haftar’a bağlı kuvvetlerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletler, Ramazan ayı dolayısıyla taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

BM verilerine göre çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 78 binden fazla kişi evlerini terk etmiş durumda.

Trablus’a su sağlama konusu mevcut tesislerdeki bakım ekiplerinin de çatışmalar yüzünden görev yapamaması nedeniyle kolay çözümlenebilecek gibi görünmüyor.

Yardım kuruluşları su kesintisinden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya çalışıyor.

