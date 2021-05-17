‘‘Çatışmaları Sonlandırmak İçin Aralıksız Çalışıyoruz’’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Danimarka Dışişleri Bakanı ile Kopenhag’da düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları sona erdirmek için diplomatik kanallar aracılığıyla aralıksız çalıştıklarını bildirdi.
Blinken, ‘‘ABD artan şiddetten büyük kaygı duyuyor. Aralarında enkaz altından çıkartılan çocukların da olduğu yüzlerce kişi öldü ya da yaralandı’’ dedi.
Blinken, tarafların ateşkes yapmaya karar vermesi halinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Blinken ancak Gazze’de Associated Press haber ajansı ve diğer medya kurumlarının yer aldığı bir binanın hedef alınmasıyla gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının risk altında kalmasının kaygı verici olduğunu vurguladı.
Blinken ABD’nin saldırıyla ilgili İsrail’den daha fazla bilgi talep ettiğini açıkladı.
Erdoğan’dan İsrail’e ‘caydırıcı tepki’ çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis ile yaptığı telefon konuşmasında uluslararası toplumun Filistinliler’e karşı eylemlerinden dolayı İsrail’e karşı somut adımlar atması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamadaErdoğan ile Papa arasındaki telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin’e yönelik saldırılarının ele alındığı ve Erdoğan’ın Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hıristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade ettiği kaydedildi.
İletişim başkanlığından yapılan açıklamada, ‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.
Açıklamaya göre, uluslararası camianın İsrail'e caydırıcı tepki göstermesi ve bu yönde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu noktaya odaklandığını, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüğünü kaydetti, ancak “Güvenlik Konseyi'nin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini” dile getirdi.
Yine açıklamaya göre, “Uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail'i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinliler’in katliama uğramaya devam edeceğine” dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Vatikan’ın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin uluslararası toplumu harekete geçirmek açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.
Pazartesi günü İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girerken, İsrail Gazze’deki hedefleri bombaladı, Filistinli militanlar da İsrail kentlerine roket atmayı sürdürdü.
Gazze sağlık yetkilileri Filistin’deki ölü sayısının çatışmaların başlamasından bu yana 198’i bulduğunu, bunların 58’inin çocuk, 34’ünün kadın olduğunu bildirdi.