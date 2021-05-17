‘‘Çatışmaları Sonlandırmak İçin Aralıksız Çalışıyoruz’’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Danimarka Dışişleri Bakanı ile Kopenhag’da düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları sona erdirmek için diplomatik kanallar aracılığıyla aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

Blinken, ‘‘ABD artan şiddetten büyük kaygı duyuyor. Aralarında enkaz altından çıkartılan çocukların da olduğu yüzlerce kişi öldü ya da yaralandı’’ dedi.

Blinken, tarafların ateşkes yapmaya karar vermesi halinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Blinken ancak Gazze’de Associated Press haber ajansı ve diğer medya kurumlarının yer aldığı bir binanın hedef alınmasıyla gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının risk altında kalmasının kaygı verici olduğunu vurguladı.

Blinken ABD’nin saldırıyla ilgili İsrail’den daha fazla bilgi talep ettiğini açıkladı.

Erdoğan’dan İsrail’e ‘caydırıcı tepki’ çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis ile yaptığı telefon konuşmasında uluslararası toplumun Filistinliler’e karşı eylemlerinden dolayı İsrail’e karşı somut adımlar atması gerektiğini söyledi.