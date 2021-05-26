Çatışmaların 10’uncu Yılında Suriyeliler Sandığa Gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat dördüncü dönem devlet başkanlığı koltuğuna oturması beklenen genel seçimde, eskiden muhaliflerin kalesi olan şehirlerden Duma’da oyunu kullandı. Duma 2018’de Batılı güçlerin hava saldırısıyla sonuçlanan şüpheli bir kimyasal saldırının da merkeziydi.

Suriye hükümeti, seçimlerin on yıl boyunca süren çatışmaya rağmen Suriye'nin normal işlediğini gösterdiğini söylüyor. Suriye’deki çatışmalar binlerce kişinin ölümüne ve 11 milyon kişinin de yerlerinden olmasına neden oldu.

Esat, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ‘‘Suriye onların göstermeye çalıştığı; bir şehrin diğerine, bir mezhebin diğerine düşman olduğu, iç savaşın yaşandığı bir yer değil. Bugün Duma’da Suriye halkının birlik olduğunu kanıtlıyoruz’’ dedi.

Seçimler, uluslararası gözetim altında sandığa gidilmesi çağrısı yapan ve yeni bir anayasayla siyasi uzlaşmanın önünü açması umulan Birleşmiş Milletler (BM) barış sürecinden bağımsız olarak yapıldı.

‘‘Rakipleri özellikle düşük profilli’’

Seçimleri boykot eden muhalefetse Esat’ın seçimdeki rakiplerinin özellikle düşük profilli isimlerden oluştuğunu söylüyor. Bunlar arasında eski kabine bakan yardımcısı Abdullah Salum Abdullah ve küçük muhalefet partisi lideri Mahmud Ahmed Marey yer alıyor.