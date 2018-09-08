HABER

Çatışmaların ardından Trablus susuz kalabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 00:57 | Son Güncelleme

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalarda elektrik şebekesinde meydana gelen sorunun devam etmesi halinde Trablus ve batı bölgelerine su verilemeyebilir

Libya'nın başkenti Trablus'ta 10 gün süren çatışmalarda elektrik şebekesinin çökmesi nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısının devam etmesi halinde Trablus ve batı bölgelerinin susuz kalacağı uyarısında bulunuldu.

Libya Yapay Nehir Projeleri Yürütme ve Yönetim Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, başkentte çatışmaların neden olduğu elektrik sıkıntısının devam etmesi halinde Trablus ve batı bölgelerinde su kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Başkentteki su dağıtım şebekesine dün ve bugün elektrik verilemediği ifade edilen açıklamada, elektrik kesintileri nedeniyle ana isale hattındaki suyun büyük bölümünün boşaldığı ve yeniden dolmasının uzun süreceği kaydedildi.

Başkent Trablus'ta 10 gün süren çatışmalarda elektrik iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle dün ülkenin batı ve güney bölgelerinde elektrikler tamamen kesilmişti.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanırken, hükümet çatışmalarda 66 kişinin öldüğünü, 187 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayızErdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız
Denize düşen helikopterin enkaz görüntüleriDenize düşen helikopterin enkaz görüntüleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışmalar Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.