Çatışmaların gölgesinde Türkiye-Rusya ilişkileri

Peki Erdoğan ve Putin, koparmadıkları diyalogu sürdürebilecek mi? Uzmanlar, DW Türkçe’ye konuştu:Karadeniz'den Kafkaslara'a, Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir bölge, Türkiye ile Rusya'nın nüfuz mücadelesine, kimi zaman da Libya ve Suriye'de olduğu gibi karşı cephelerde yer aldıkları askeri ihtilaflara yol açan stratejik menfaat çatışmalarına sahne oluyor. Türk-Rus ilişkilerinin yakın geçmişine, uluslararası ilişkilerde çok da emsali olmayan krizler damgasını vurdu. 2015 yılında bir Rus savaş uçağı Türkiye tarafından düşürüldü. 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bir Türk polisi tarafından vurularak, suikast sonucunda Ankara'da hayatını kaybetti. Bu senenin Şubat ayında, Rusya destekli Suriye güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir tabura düzenlediği hava saldırısı, en az 34 Türk askerinin ölümüyle sonuçlandı. Her iki ülke, tansiyonun tırmandığı bu kriz anlarında bile iplerin kopmasına, müzakere masasının devrilmesine izin vermedi. Hatta bu gerilimlere rağmen ikili anlaşmalarla ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam eden taraflar siyasi ve askeri krizlerdeki tansiyonu kapalı kapılar ardındaki çetin müzakerelerle düşürmeye çalıştı.

Ortaklık ekonomi odaklı DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan uzmanlar, bölgesel ihtilaflara rağmen hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın kendi çıkarlarını gözeten, ekonomi odaklı bir ortaklık ilişkisi inşa ettikleri görüşünde. Bilkent Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Onur İşçi, her iki ülkenin sorunları yönetememeleri halinde daha büyük krizlerle karşı karşıya kalacaklarının farkında olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"O kadar fazla coğrafyada problem yaşıyor ve ayrı kamplara düşüyorlar ki, bir asgari müşterekte buluşmaları ve bunu bir askeri veya siyasi müttefiklik ilişkisine dönüştürmeleri çok zor. Daha önemlisi, neden bu iki devlet titizce sorunları yönetmeye çalışıyor? Çünkü iki devlet de biliyor ki ancak iktisadi alanda iş birliği yaptıkları müddetçe güçlenebilirler." Oysa yaklaşık iki yıl önce Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından ilk kez, "Rusya bizim için stratejik bir ortaktır" ifadesini kullanmış, Rusya'yı en büyük güvenlik tehdidi ve hasım olarak gören diğer NATO müttefikleri, bu ifadeleri şaşkınlıkla karşılamıştı.

Moskova, ise Türkiye için bu tanımı kullanmıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Rusya hiçbir zaman, 'Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır' demedi, Türkiye bizim partnerimiz" görüşünü aktardı. Peki Kremlin'in "partnerlik" olarak nitelendirdiği bu ilişkiyi uzmanlar nasıl değerlendiriyor? Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın alan ve geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere Batılı müttefiklerinin uyarısına rağmen bunun ilk denemesini yaptığı iddia edilen Ankara, Moskova ile ilişkilerini daha da derinleştirir mi? İki ülke iktisadi alandaki iş birliğini stratejik olarak geliştirebilir mi? "Güvensizlik buhranı" Sorularımızı yanıtlayan stratejist Aydın Sezer, buna ihtimal vermediğini, iki ülke arasında Suriye'de başlayan, Libya'da büyüyen ve derinleşen ve şu anda da Azerbaycan-Ermenistan savaşında perçinlenen bir güvensizlik sorunu olduğuna dikkat çekiyor. Sezer'e göre "Türk-Rus ilişkileri bir güvensizlik buhranı yaşıyor".