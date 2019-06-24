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Çatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evin çatısına zincirle bağlanan pitbull cinsi köpeğin sıcak hava nedeniyle yaşadıkları çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anları

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evin çatısına zincirle bağlanan pitbull cinsi köpeğin sıcak hava nedeniyle yaşadıkları çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Su kabı devrildiği için susuz kalan köpeğin inlemeleri yürek burktu.
Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısına birkaç gün önce pitbull cinsi bir köpek zincirle bağlandı. Bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalışan köpek, önüne konulan su dolu plastik kabı devirdi. Zincirinin kısa bağlanması nedeniyle gölgeye ulaşamayan köpek susuz kaldı. Sıcaktan bunalan köpek bir süre inledi. Köpek daha sonra zincirinin yetiştiği yere yüzükoyun uzandı.
Köpeğin durumu bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde dili hep dışarıda olan ve hızlı nefes alıp veren köpeğin gölgeye gitmek için yaptığı mücadele ve çatının kenarına gelip aşağı baktığı anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Çatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anlarıÇatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anlarıÇatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anları

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