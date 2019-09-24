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Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde girdiği bunalım sonucu intihar girişiminde bulunan cezaevi firarisi, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul’un yoğun çabaları ile intihardan vazgeçti.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Özlem Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatısına çıkan B.D., girdiği bunalım nedeniyle intihara kalkıştı.

Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde girdiği bunalım sonucu intihar girişiminde bulunan cezaevi firarisi, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul’un yoğun çabaları ile intihardan vazgeçti.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Özlem Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatısına çıkan B.D., girdiği bunalım nedeniyle intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gerekli tedbirleri alırken, haksız yere cezaevine girdiğini ve tekrar cezaevine dönmek istemediğini söyleyen şüpheliyi intihardan vazgeçirmek için İlçe Emniyet Müdür Vekili Tahir Oğul yaklaşık 1 saat boyunca dil döktü.
Uzun uğraş ve görüşmeler sonrasında güçlükle intihardan vazgeçirilen B.D., sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi

Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi

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