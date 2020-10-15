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Çatıya çıkan şahsı eşi ve müzakereci polis ekibi ikna ederek aşağı indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 18:18 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kişi, eşiyle boşanma kararının kesinleşmesine 12 gün kala çalıştığı sitedeki 4 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti.

Antalya’da bir kişi, eşiyle boşanma kararının kesinleşmesine 12 gün kala çalıştığı sitedeki 4 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Şahsı, özel güvenlik görevlisi eşi ile müzakereci polis ekibi ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerindeki bir sitede bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce boşanma davası sonuçlanan site kapıcısı Abdullah K., ile başka bir sitede özel güvenlik personeli olarak çalışan Safiye K. arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Boşanma kararının kesinleşmesine 12 gün kala Abdullah K., çalıştığı sitedeki apartmanın çatısına çıktı. Abdullah K., arkadaşlarını cep telefonundan görüntülü arayarak eşinin gelmesini, aksi takdirde intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve müzakereci polis ekipleri sevk edildi.

Abdullah K. uzun süre polisin iknalarına olumsuz cevap verirken, eşinin gelmesini istedi. Bunun üzerine polis ekipleri Safiye K.’yı getirdi. Çatıya çıkartılan Safiye K. ile müzakereci polislerin görüşmesi sonucu ikna oldu.
Çatıdan indirilen Abdullah K., sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası polis merkezine götürüldü.

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