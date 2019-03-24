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Çatıya çıkan simitçiyi polis intihardan vazgeçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de simitçi İ.A.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de simitçi İ.A. (27), inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından İ.A. intihardan vazgeçirilerek çatıdan indirildi. Sokakta toplanan kalabalık olanları film gibi izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.

Simit satarak geçimini sağlayan İ.A., Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'ne geldiğindeki elindeki simit dolu kasayı yere bırakıp, inşaat halindeki 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen İ.A.'yı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı şişme yatak getirdi. Polis ekipleri inşaatın çatısından sarkan İ.A.'yı ikna edebilmek için çatıya çıktı. Bu sırada sokakta toplanan kalabalık olayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Polisin yaklaşık 1 saat süren çabası sonucu İ.A. ikna edilerek çatıdan indirildi. Sara hastası olduğu belirtilen İ.A., ambulanstaki sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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