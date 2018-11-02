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Çatıya çıkıp intihara kalkışan genci, polis ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 00:43 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Barış T.

Çatıya çıkıp intihara kalkışan genci, polis ikna etti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Barış T. (26), polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bunalımda olan Barış T., 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Barış T.'nin çatıda olduğu gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Barış T.'yi ikna etmek için çatıya çıkarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye ekipleri de gencin atlama olasılığına karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekipleri, uzun süren görüşmenin ardından Barış T.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Çatıdan indirilen Barış T., sağlık kontrolü için ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Barış T.'nin sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

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Çatıya çıkıp intihara kalkışan genci, polis ikna ettiÇatıya çıkıp intihara kalkışan genci, polis ikna ettiÇatıya çıkıp intihara kalkışan genci, polis ikna ettiÇatıya çıkıp intihara kalkışan genci, polis ikna etti

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