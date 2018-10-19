Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (2)

POLİS İKNA EDİP İNDİRDİ, 'BUNALTTILAR AĞABEY' DEDİ
Gaziantep'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu bulvar üzerindeki iş merkezinin çatısına çıkıp, elindeki tabancayla ateş açan M.Ş.'yi (30) ikna etmek için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler, bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevredekileri uzaklaştırdıktan sonra önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede iş merkezinin çatısına çıkan polisler, M.Ş.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Polislerin görüştüğü M.Ş., bir süre sonra elindeki tabancayı bırakıp, polise teslim oldu. Güvenlik önlemleri eşliğinde iş merkezinden çıkarılan M.Ş., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunalttılar ağabey" dedi. Emniyete götürülen ve işsiz olduğu için çatıya çıktığını söylediği belirtilen M.Ş.'nin terör bağlantısının da araştırıldığı kaydedildi.
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