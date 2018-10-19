HABER

Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 13:35 | Son Güncelleme

POLİS İKNA EDİP İNDİRDİ, 'BUNALTTILAR AĞABEY' DEDİ Gaziantep'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu bulvar üzerindeki iş merkezinin çatısına çıkıp, elindeki tabancayla ateş açan M.Ş.'yi (30) ikna etmek için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (2)

POLİS İKNA EDİP İNDİRDİ, 'BUNALTTILAR AĞABEY' DEDİ
Gaziantep'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu bulvar üzerindeki iş merkezinin çatısına çıkıp, elindeki tabancayla ateş açan M.Ş.'yi (30) ikna etmek için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler, bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevredekileri uzaklaştırdıktan sonra önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede iş merkezinin çatısına çıkan polisler, M.Ş.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Polislerin görüştüğü M.Ş., bir süre sonra elindeki tabancayı bırakıp, polise teslim oldu. Güvenlik önlemleri eşliğinde iş merkezinden çıkarılan M.Ş., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunalttılar ağabey" dedi. Emniyete götürülen ve işsiz olduğu için çatıya çıktığını söylediği belirtilen M.Ş.'nin terör bağlantısının da araştırıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (2)Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (2)Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (2)Çatıya çıkıp, tabancayla ateş açtı (2)

PARTNERÇocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!Çocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyince bıçaklandıArkadaşlık teklifini kabul etmeyince bıçaklandı
Yazar Vakksaoğlu: Çiftler, cep telefonuna baktıkları kadar birbirlerinin gözlerine baksınlarYazar Vakksaoğlu: Çiftler, cep telefonuna baktıkları kadar birbirlerinin gözlerine baksınlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.