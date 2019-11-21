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Çatıya çıktı, kadına şiddete tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

ADANA'da 3 katlı evin çatısına çıkıp intihar etmek istediği öne sürülen Eren A.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 3 katlı evin çatısına çıkıp intihar etmek istediği öne sürülen Eren A. (29), 'kadına şiddet, hayvan hakları, taciz' olaylarına tepki gösterdi. Çatıda bulduğu malzemeleri kendisini ikna etmeye çalışanlara atan genç, arkadaşları tarafından çatıdan indirildi.

Olay, Seyhan İlçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik rahatsızlığı bulunan Eren A., kendisini oturdukları 3 katlı evin çatısına kilitleyerek intihar etmek istedi. Eline geçirdiği plastik malzemeleri aşağı atan genç, 'kadına şiddet, hayvan hakları ve taciz' olaylarına tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Komşuları tarafından ikna edilemeyen Eren A., uzun süre bekledikten sonra olay yerine gelen arkadaşları tarafından çatıdan indirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Eren A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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