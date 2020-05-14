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'Çatıya niye çıktın?' sorusuna ilginç yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sivas'ta, çıktığı 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan Osman K.(33), itfaiye merdiveniyle indirildi. Bilincinin yerinde olmadığı görülen Osman K., çatıya neden ve nasıl çıktığı yönündeki sorulara anlamsız yanıtlar verdi.

Sivas'ta Eskikale Mahallesi Hocam İmam Cami Caddesi'nde, 4 katlı binanın çatısına çıkan Osman K., aşağıya inemeyince itfaiyeden yardım istedi. Adrese polis, sağılık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı kapısının kilitli olması nedeniyle bina merdivenlerinden indirilemeyen Osman K. için branda açıldı. Polisin sorduğu soruları yanıtsız bırakan Osman K., itfaiye merdiveniyle indirildi.

NE DEDİĞİ ANLAŞILAMADI

Osman K., çatıya nasıl ve neden çıktığı yönündeki sorulara ise, "Dün gece burada kavga oldu. Ben kaçıp, binaya girdim. Sonra çatıda mahkeme kuruldu. Ben orada kaldım" diye yanıtlar verdi.

Çatısına çıktığı binanın yan tarafındaki lokantada çalıştığı ortaya çıkan Osman K., polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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