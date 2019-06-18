HABER

Çatıya sıkışan yavru martıyı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)  İtfaiyesi  ekipleri, Fatih'teki kız yurdunun çatısına sıkışan yavru martıyı kurtardı.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi ekipleri, Fatih'teki kız yurdunun çatısına sıkışan yavru martıyı kurtardı. Martı, veteriner kontrolünün ardından annesinin alması için çatıya bırakıldı.

Fatih’teki Vezneciler Kız Yurdu’nun yöneticileri, sabah saatlerinde çatıdaki yağmur suyu oluğuna yavru bir martının sıkıştığını fark ederek itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine, kısa sürede yurda gelen itfaiye ekipleri güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra çatıya çıktı. Yavru martıyı sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, İBB Fatih Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi’ne teslim etti.

“UÇANA KADAR ANNESİNİN GÖZETİMİNDE KALMALI”

Martıyı muayene eden İBB Veteriner Hekimleri, hayvanın kırık-çıkığının veya yarasının olmadığını tespit etti. Martının 2 aylık henüz uçamayan bir yavru olduğunu belirten Veteriner Hekim Vildan Mutlu, “Martı muhtemelen çatıya sıkıştığı için biraz besinsiz kalmış, çok zayıflamış. Herhangi bir kırık çıkık veya yarası yok. Bu ebattaki yavrular henüz uçamaz. Tamamen tüylenecek. Uçana kadar annesi varsa onun gözetiminde kalabilir” dedi.

Tedavisi tamamlanan yavru martı, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından Vezneciler Kız Yurdu’nun catısında kendisini bekleyen annesinin yanına bırakıldı. Martının kurtarılmasına ve tedavi edilmesine çok sevindiklerini belirten Vezneciler Kız Yurdu yöneticileri ile yurtta kalan öğrenciler, kurtarma operasyonu ve tedavi nedeniyle İBB İtfaiyesi’ne teşekkür etti.

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Üsküdar'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kameradaÜsküdar'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti (2)Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 ölü,1 kayıp, 1 yaralı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.