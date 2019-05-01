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Çatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yaptığı mermer mezarı teşhir için 3 katlı binasının çatısına yerleştirerek üne kavuşan mermer işletmecisi Hamit Yerişkin (38), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adayı olduğu muhtarlığı 7 rakibini geride bırakarak kazandı.

Çatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildi

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/KAVAK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Kavak ilçesinde yaptığı mermer mezarı teşhir için 3 katlı binasının çatısına yerleştirerek üne kavuşan mermer işletmecisi Hamit Yerişkin (38), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adayı olduğu muhtarlığı 7 rakibini geride bırakarak kazandı.
Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan mermer işletmecisi Hamit Yerişkin, Samsun- Ankara karayolundan gelip geçen sürücülerin görmesi için yaptığı mermer mezarı, teşhir amacıyla 3 katlı binasının çatısına yerleştirdi. Çatıdaki mezar, yoldan geçen sürücülerin ve vatandaşların ilgisini çekti. Görenler, şaşkınlığını gizlemediği mezarı türbeye benzetti. Haberlere konu olup, üne kavuşan Hamit Yerişkin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adayı olduğu muhtarlığı 7 rakibini geride bırakarak kazandı.
Çatıya mezar çıkararak yaptığı işi zirveye taşıdığını anlatan Hamit Yerişkin, "İş yerim yolun alt kısmında kaldığı için dezavantajlı durumdaydım. İnsanlara yaptığım işi teşhir etmek için bir mermer mezarı binanın çatısına koymaya karar verdim. Kısa sürede çok dikkat çekti. Birçok insan ‘Burada yatır mı var’ diyerek gelip sordu. Böyle ilginç bir fikirle dikkat çekmiş olduk. Çok olumlu geri dönüşleri oldu. Tabi çatıdaki mezarı ilk defa gören herkes hala çok şaşırıyor” dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için iş yerinin ve evinin bulunduğu mahalle sakinlerinin kendisini muhtar adayı olması konusunda teşvik ettiğini söyleyen Yerişkin, "İlginç fikirlerimi kısa sürede mahalle sakinleri de benimsedi. Mahalle sakinlerimizin teşvikiyle muhtar adayı olmuştum. Onların desteğiyle seçim yarışını kazanarak muhtar oldum. En yakın rakibime 119 oy fark atarak muhtarlığı kazandım. Herkese çok teşekkür ederim. Mahallem için 5 yıllık hizmet süremde çok güzel fikirlerim var. Biraz uçuk fikirlerim de var. Çatıya yerleştirdiğim mezar gibi hizmet ederek, mahallemi de zirveye taşıyacağım. Çatıya yaptığım bu mezarla birlikte artık bizi Türkiye, hatta yurt dışında bile tanıyorlar. Bana 'Çatıdaki mezarcı’ olarak sesleniyorlar. Ben bu işi yapmaya devam ettiğim sürece bu mezar da bu çatıda kalmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

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Çatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildiÇatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildiÇatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildiÇatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildi

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