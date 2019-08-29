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Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler yandaki binaya sıçradı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler yandaki binaya sıçradı. Çevre ilçelerden takviye itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, 13.45 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi 1026 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında başlatılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararak bitişikte bulunan 4 katlı binanın çatısına sıçradı. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören mahalle halkı korku ile sokağa çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrasında gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın yerine Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve İzmit’ten takviye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.
Çevredekilerin çatıda tüp ve yakıt deposu olduğunu söylemesi üzerine ekipler, yoğun çaba harcayarak çatıdaki tüpleri dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı yaşanmazken inceleme başlatıldı.

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti

Çatıyı saran alevler yandaki binaya sıçradı, ekipler alarma geçti
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