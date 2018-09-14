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Çatıyı tamir eden işçi 15 metre yükseklikten düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 21:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, fabrikanın çatısının onarımında çalışan 54 yaşındaki Metin Yılmaz, çatının çökmesi sonucu düşerek öldü.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, fabrikanın çatısının onarımında çalışan 54 yaşındaki Metin Yılmaz, çatının çökmesi sonucu düşerek öldü.
Olay öğle saatlerinde, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Bir inşaat firmasında çalışan Metin Yılmaz, fabrikanın çatısının onarımını yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 15 metre yüksekten düştü. Fabrikada bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Metin Yılmaz, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Metin Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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