HABER

Çatıyı tamir ederken akıma kapılan 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 23:53 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evin çatısının tamiri sırasında elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Hacılar Sokak’ta evin çatısını tamir ederken alçıpan ustalarının malzemeleri yüksek gerilim tellerine temas etti.

Çatıyı tamir ederken akıma kapılan 3 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evin çatısının tamiri sırasında elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Hacılar Sokak’ta evin çatısını tamir ederken alçıpan ustalarının malzemeleri yüksek gerilim tellerine temas etti. Elektrik akımına kapılan Tahir İ. (35), Ömer B. (52) ve Hasan M. (42) yaralandı. Zonguldak’ta yanık servisi bölümü olmadığı için yaralılar Kocaeli ve İzmir’e sevk edildi. Yaralılardan Tahir İ.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Ömer B. ve Hasan M.’de sadece yanıklar olduğu belirtildi.

Çatıyı tamir ederken akıma kapılan 3 kişi yaralandı

Çatıyı tamir ederken akıma kapılan 3 kişi yaralandı

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Tarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildiTarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildi
Afganlı genç, eniştesini bıçakladıAfganlı genç, eniştesini bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.