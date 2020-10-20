Çatlak Şanzel'den bomba itiraflar! 'Popçu Mehtap'ı dövdüm'

Armağan Çağlayan'ın 'Çatlak Şanzel' olarak bilinen Şanzel Çetin ile gerçekleştirdiği röportaj büyük ses getirmişti. Çatlak Şanzel’in bir doktoru öldürdüğünü itiraf etmişti ve bu iddialar tepki çekmişti. Bu iddialara bir tepki de Popçu Mehtap'tan geldi. Mehtap Şanzel'e ateş püskürdü.

Lerzan Mutlu'nun programına katılan Çatlak Şanzel Popçu Mehtap'ı dövdüğünü itiraf etti. Şanzel açıklamasında "Ben namusumla şarkı söylüyorum. Benden dayak yedi. Zamanı gelince sebebini de açıklarım" dedi.

YAŞADIĞI TACİZİ DE İTİRAF ETTİ

Şanzel açıklamasında "Acun Ilıcalı elimizden tuttu da biz mi pavyondan gelmedik. Mecburduk pavyona çıkmaya... Pavyonlardan ekmek yiyorum çalışabileceğim başka bir yer yok. Elinizde ne varsa onunla yetinmek zorundasınız. Masaya oturuyorsun adamın biri sana 'kaça çıkıyorsun' diye soruyor. O ne demek? İşte o demek... Sen de şişeyi adamın kafasına indiriyorsun al başına belayı. Yoksa ben de şiddete karşıyım" dedi.

Çatlak Şanzel bir dönem uyuşturucu kullandığını da itiraf etti ve "Uyuşturucu almak için balkondan atladım ayağım koptum. Kuran üzerine yemin ettim bir daha kullanmam" dedi.



