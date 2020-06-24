Çatlaklar : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kadınların en büyük ve korkutucu estetik problemlerinden biri olan çatlaklar ciltte meydana gelen deformasyonların sonucunda oluşur. İlk aşamalarda makyajla kapatılabilmesi mümkünken ilerleyen dönemlerde gizlenme neredeyse imkansız izlerin ortaya çıkmasına neden olur. En çok karın, bacak, göbek, baldır bölgelerinde görülür. Birçok faktöre bağlı olarak gelişen çatlakların en büyük etkeni hızlı kilo değişimleridir.
Cildin iç kısımlarında yaşanan yırtılma sonucu deformasyon oluşur. İç kısımdaki bu yırtık dışarıdan bakıldığında bir çizgi gibi görülür. Bu çizgiler önce mor rengini alır, zamanla dış kısımlar koyulaştıkça iç kısımlar beyazlaşır. Sonunda çizgiler beyaz renkte kalır. Özellikle yaz aylarında derinin bronzlaşmasıyla birlikte çizgiler iyice belirgin hale gelir.
Her kadının hamilelik döneminde cildinde deformasyon olacak diye bir kaide yok. Bu durum biraz da cilt tipi ve genetik yapıyla alakalı ancak büyük bir çoğunluk gebelik döneminde çatlak sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Gebelik sürecinin ardından cildinde çatlak oluşmayan kadın şanslı addedilir.
Kilo almak derinin gerilmesine, zayıflamak ise derinin kendini bırakmasına neden olur. Özellikle ani kilo değişimleri karşısında yapısını koruyamayan deride deformasyon oluşur.
Bacaktaki çatlaklar da diğer bölgelerde olduğu gibi sebeplerle ortaya çıkar. Cilt aşırı gerilirken dokular kolajen kaybı yaşar ve ciltte tahribat meydana gelir. Bitkisel çözümlerle çatlakları engelleyebilmenin yanı sıra lazer gibi daha etkili yöntemler de uygulanabilir.
Bacağınızda oluşabilecek çatlakların önüne geçebilmek için kakao yağı, gliserin, badem yağı, çörek otu yağı, keten yağı, kantaron yağı, zeytinyağı ve kayısı yağını eşit miktarlarda bir kabın içerisine dökün. Yağların iyice birbirine geçmesi için üç dakika boyunca güzelce karıştırın. Bacaklardaki çizgilere karışımı iyice yedirerek masaj yapın. Karışımın 2 saat boyunca bacaklarda kalması gerekiyor. Sürenin sonunda bacaklarınızı ılık suyla yıkayın. Bu karışımın iki günde bir düzenli olarak kullanılması uygundur. Düzenli bir şekilde kullandığınızda faydasını göreceksiniz.
Madecassol isimli kremin de çizgi görünümünü yok ettiği biliniyor. Fiyatı da çok ucuz olan bu kremi eczanelerden alabilirsiniz.
Bu uygulamada derforme olan bölgedeki deri kaldırılır. Böylece yeni derinin oluşumuna destek verilmiş olunur. Tedavi sonucunda çizgiler azalır ancak tamamen kaybolması beklenmemelidir. Bu tedavinin etkisini göstermeye başlaması için birkaç seans uygulanması gerekir.
Esasen masaj uygulamasıdır. Çeşitli cihazlarla cilt ve cildin alt tabakasındaki kılcal damarlardaki kan dolaşımı düzenlenir.
Lazer enerjisiyle cilt altında ısı kanalları açılır. Cilt bu kanalları travma olarak algılar ve cildi onarmaya çalışır. Deforme görünümü azaltmaya yarayan mekanizma olan kolajen ve elastan bu onarım faaliyeti sırasında daha fazla salgılanmaya başlar. Icon lazer üç hafta arayla beş seans şeklinde uygulanır.
Biodermogenesi uygulamasında çatlakların doldurulması ve sağlıklı bir cilt yüzeyi oluşturulması amaçlanır. Deriye renk veren hücreler canlandırılır. Biodermogenesi, yeni oluşan deformasyonlarda 20 seans, eskilerde 30 seans olarak uygulanır. Haftada iki seans yapılır.
Çatlaklar oluşmaya başladığında kırmızı renk alır. Kişinin hızlı kilo alıp vermesine bağlı olarak derinin en dış tabakası olan epiderma dokusu gereğinden fazla esner ve kırmızı çizgiler oluşur. Bu kırmızı çizgilerin iyi yanı tedavisinin mümkün olmasıdır. Çizgiler beyazlaşmadan önlem almak gerekir.
Kişinin öncelikle nemlendirici kremler kullanması gerekir. Doktor tavsiyesi ile krem kullanmaya başlayabilir. Lazer tedavisi ile de kırmızı çizgilerin tamamen tedavi edilmesi mümkündür. Eğer çizgiler beyaz renge döndüyse tedavi edilme ihtimali çok düşüktür.
Çizgiler beyazladıktan sonra iyileşme ihtimali çok düşüktür. Ama günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler sayesinde iki yöntemle deforme görünümün azaltılması mümkündür. Kullanılan tedavi yöntemleri biodermogenesi ve icon lazerdir. Bu iki yöntemle deforme görünüm hafifletilir ve daha pürüzsüz bir cilt dokusu elde edilir.
Tedavide kullanılabilecek bitkisel yöntemlerde kullanılan malzemelerin nemlendirici özelliği olmasına dikkate edilmelidir. Bu nedenle kakao yağı, jojoba yağı ve aloe vera jeli kullanılabilir. Bu yağlar ile her gün düzenli olarak çizgilerin olduğu bölgeye masaj yapılmalıdır. Böylece çizgi görünümü tamamen kaybolmasa bile azaldığı, yeni çizgilerin oluşumunun engellendiği gözlemlenebilir.
Tedavide kullanılabilecek karışıma örnek: Çeyrek bardak aloe vera jeli, yarım bardak zeytin yağı, 4 kapsül E vitamini (eczanelerden alınabilir) ve A vitaminini karıştırın. Her akşam düzenli olarak sorunlu bölgeye masaj yaparak sürün. Karışımın fazlasını buzdolabında saklayabilirsiniz.
Ayrıca kahve ile limonu karıştırıp sorunlu bölgeye masaj yapabilirsiniz. Bu karışımın da tedavide etkili olduğu gözlemlenmiştir. Limonun içerisinde bulunan asitler ciltle temas ettiğinde ölü derinin atılmasına ve cildin yenilenmesine yardımcı olur.
Deforme olmuş derinin tedavisinde sabırlı olunmalıdır. Kısa sürede çizgilerin kaybolmasını beklemek hüsrana uğratabilir. Ancak kısa sürede etki edebilecek yöntemler de mevcuttur.
Bitkisel peeling ile bir haftada sonuç almaya başlamak mümkündür. Peeling karışımı hazırlanır ve çizgilerin olduğu bölgeye masaj yaparak uygulanır. Uygulamanın yapılmasından bir hafta sonra deri soyulmaya başlar. Böylece derideki yüzey farklılıkları azalır ve cildin kan dolaşımı hızlanır. İşlem sonucunda daha gergin ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkar.
Var olan tüm uygulamalar ciltte çatlak oluşumunu önlemeye, yeni oluşan çizgilerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Yani bu uygulamalar ile deformasyonun artması önlenebilir. Lakin yerleşmiş çizgilerin tamamen kaybolmasını ummak sizi hayal kırıklığına sürükler. Çünkü hiçbir uygulama çizgilerin tamamen kaybolmasına yardımcı olamaz. Bu nedenle vücudunuzda çizgi oluşumu gözlemliyorsanız mutlaka bir cilt doktoruna başvurmalısınız.
Oluşan çatlakları yok etmeye çalışmak yerine yeni çizgilerin oluşumu önlenmeye çalışılmalıdır. Deformasyonu engellemek için cildin çok iyi derecede nemlendirilmesi gerekir. Özellikle banyodan sonra yoğun nem veren kremler veya doğal yağların kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca günlük su tüketimi miktarının iki litreyi geçmesi önemlidir. Çünkü su içmek derinin nemlenmesini sağlar. Kilo verirken hızlı bir şekilde vermemeye, daha dengeli bir şekilde kilo vermeye çalışılmalıdır. Dar giysiler giymek kan dolaşımını ve yeterli derece oksijen dolaşımını engeller. Oksijen dolaşımı azaldığında da ciltte deformasyonlar oluşmaya başlar. Bu nedenle dar giysiler giymekten kaçınılması gerekir.
Anlaşılacağı üzere çatlak tedavisi son derece zor ve sabır gerektiren bir uğraştır. Tedaviye başladıktan sonra düzenli olarak uygulamaya devam etmeniz gerekir. Ancak bu şekilde olumlu sonuçlara ulaşabilirsiniz.
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