Çatlaklar : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kadınların en büyük ve korkutucu estetik problemlerinden biri olan çatlaklar ciltte meydana gelen deformasyonların sonucunda oluşur. İlk aşamalarda makyajla kapatılabilmesi mümkünken ilerleyen dönemlerde gizlenme neredeyse imkansız izlerin ortaya çıkmasına neden olur. En çok karın, bacak, göbek, baldır bölgelerinde görülür. Birçok faktöre bağlı olarak gelişen çatlakların en büyük etkeni hızlı kilo değişimleridir. Çatlaklar Neden Olur? Cildin iç kısımlarında yaşanan yırtılma sonucu deformasyon oluşur. İç kısımdaki bu yırtık dışarıdan bakıldığında bir çizgi gibi görülür. Bu çizgiler önce mor rengini alır, zamanla dış kısımlar koyulaştıkça iç kısımlar beyazlaşır. Sonunda çizgiler beyaz renkte kalır. Özellikle yaz aylarında derinin bronzlaşmasıyla birlikte çizgiler iyice belirgin hale gelir. 1. Gebelik Her kadının hamilelik döneminde cildinde deformasyon olacak diye bir kaide yok. Bu durum biraz da cilt tipi ve genetik yapıyla alakalı ancak büyük bir çoğunluk gebelik döneminde çatlak sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Gebelik sürecinin ardından cildinde çatlak oluşmayan kadın şanslı addedilir.

2. Hızlı kilo alıp verme Kilo almak derinin gerilmesine, zayıflamak ise derinin kendini bırakmasına neden olur. Özellikle ani kilo değişimleri karşısında yapısını koruyamayan deride deformasyon oluşur. Bacaktaki Çatlaklar Bacaktaki çatlaklar da diğer bölgelerde olduğu gibi sebeplerle ortaya çıkar. Cilt aşırı gerilirken dokular kolajen kaybı yaşar ve ciltte tahribat meydana gelir. Bitkisel çözümlerle çatlakları engelleyebilmenin yanı sıra lazer gibi daha etkili yöntemler de uygulanabilir. Bacağınızda oluşabilecek çatlakların önüne geçebilmek için kakao yağı, gliserin, badem yağı, çörek otu yağı, keten yağı, kantaron yağı, zeytinyağı ve kayısı yağını eşit miktarlarda bir kabın içerisine dökün. Yağların iyice birbirine geçmesi için üç dakika boyunca güzelce karıştırın. Bacaklardaki çizgilere karışımı iyice yedirerek masaj yapın. Karışımın 2 saat boyunca bacaklarda kalması gerekiyor. Sürenin sonunda bacaklarınızı ılık suyla yıkayın. Bu karışımın iki günde bir düzenli olarak kullanılması uygundur. Düzenli bir şekilde kullandığınızda faydasını göreceksiniz.

Madecassol isimli kremin de çizgi görünümünü yok ettiği biliniyor. Fiyatı da çok ucuz olan bu kremi eczanelerden alabilirsiniz. Çatlaklar Nasıl Geçer? 1. Mikrodermabrazyon uygulaması Bu uygulamada derforme olan bölgedeki deri kaldırılır. Böylece yeni derinin oluşumuna destek verilmiş olunur. Tedavi sonucunda çizgiler azalır ancak tamamen kaybolması beklenmemelidir. Bu tedavinin etkisini göstermeye başlaması için birkaç seans uygulanması gerekir. 2. Endermoloji Esasen masaj uygulamasıdır. Çeşitli cihazlarla cilt ve cildin alt tabakasındaki kılcal damarlardaki kan dolaşımı düzenlenir. 3. Lazer tedavisi Lazer enerjisiyle cilt altında ısı kanalları açılır. Cilt bu kanalları travma olarak algılar ve cildi onarmaya çalışır. Deforme görünümü azaltmaya yarayan mekanizma olan kolajen ve elastan bu onarım faaliyeti sırasında daha fazla salgılanmaya başlar. Icon lazer üç hafta arayla beş seans şeklinde uygulanır. 4. Biodermogenesi uygulaması Biodermogenesi uygulamasında çatlakların doldurulması ve sağlıklı bir cilt yüzeyi oluşturulması amaçlanır. Deriye renk veren hücreler canlandırılır. Biodermogenesi, yeni oluşan deformasyonlarda 20 seans, eskilerde 30 seans olarak uygulanır. Haftada iki seans yapılır.

Kırmızı Çatlaklar Nasıl Geçer? Çatlaklar oluşmaya başladığında kırmızı renk alır. Kişinin hızlı kilo alıp vermesine bağlı olarak derinin en dış tabakası olan epiderma dokusu gereğinden fazla esner ve kırmızı çizgiler oluşur. Bu kırmızı çizgilerin iyi yanı tedavisinin mümkün olmasıdır. Çizgiler beyazlaşmadan önlem almak gerekir. Kişinin öncelikle nemlendirici kremler kullanması gerekir. Doktor tavsiyesi ile krem kullanmaya başlayabilir. Lazer tedavisi ile de kırmızı çizgilerin tamamen tedavi edilmesi mümkündür. Eğer çizgiler beyaz renge döndüyse tedavi edilme ihtimali çok düşüktür. Beyaz Çatlaklar Geçer Mi? Çizgiler beyazladıktan sonra iyileşme ihtimali çok düşüktür. Ama günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler sayesinde iki yöntemle deforme görünümün azaltılması mümkündür. Kullanılan tedavi yöntemleri biodermogenesi ve icon lazerdir. Bu iki yöntemle deforme görünüm hafifletilir ve daha pürüzsüz bir cilt dokusu elde edilir. Beyaz Çatlaklar İçin Bitkisel Çözüm Tedavide kullanılabilecek bitkisel yöntemlerde kullanılan malzemelerin nemlendirici özelliği olmasına dikkate edilmelidir. Bu nedenle kakao yağı, jojoba yağı ve aloe vera jeli kullanılabilir. Bu yağlar ile her gün düzenli olarak çizgilerin olduğu bölgeye masaj yapılmalıdır. Böylece çizgi görünümü tamamen kaybolmasa bile azaldığı, yeni çizgilerin oluşumunun engellendiği gözlemlenebilir.

Tedavide kullanılabilecek karışıma örnek: Çeyrek bardak aloe vera jeli, yarım bardak zeytin yağı, 4 kapsül E vitamini (eczanelerden alınabilir) ve A vitaminini karıştırın. Her akşam düzenli olarak sorunlu bölgeye masaj yaparak sürün. Karışımın fazlasını buzdolabında saklayabilirsiniz. Ayrıca kahve ile limonu karıştırıp sorunlu bölgeye masaj yapabilirsiniz. Bu karışımın da tedavide etkili olduğu gözlemlenmiştir. Limonun içerisinde bulunan asitler ciltle temas ettiğinde ölü derinin atılmasına ve cildin yenilenmesine yardımcı olur. 1 Haftada Çatlaklardan Kurtulma Deforme olmuş derinin tedavisinde sabırlı olunmalıdır. Kısa sürede çizgilerin kaybolmasını beklemek hüsrana uğratabilir. Ancak kısa sürede etki edebilecek yöntemler de mevcuttur. Bitkisel peeling ile bir haftada sonuç almaya başlamak mümkündür. Peeling karışımı hazırlanır ve çizgilerin olduğu bölgeye masaj yaparak uygulanır. Uygulamanın yapılmasından bir hafta sonra deri soyulmaya başlar. Böylece derideki yüzey farklılıkları azalır ve cildin kan dolaşımı hızlanır. İşlem sonucunda daha gergin ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkar.