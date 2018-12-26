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Çatlakların oluştuğu 2 bina boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 13:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verilen 25 kişinin yaşadığı 2 binada oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verilen 25 kişinin yaşadığı 2 binada oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı. Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan 4 katlı, 9 daireli apartman ve bitişiğindeki 2 katlı 2 daireden oluşan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Apartmanda oturanların haber vermesiyle AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri binalarda incelemede bulundu. Ekipler, yapılan incelemenin ardından binaların tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Toplam 25 kişinin yaşadığı 11 daire ekiplerce mühürlendi. Apartman sakinlerinden bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları da Öğretmenevi'ne yerleştirildi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, binaların tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. Bugün eve giden apartman sakinleri, zabıta ekiplerinin mührü açmasıyla eşyalarını almak için eve girdi. Bazı kişiler, kamyona yükledikleri eşyalarla kiraladıkları evlere taşındı.

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