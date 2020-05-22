'Çav Bella' sonrası dikkat çeken uyarı: Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir

İzmir’de 20 Mayıs akşamı merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına sızan kimliği belirsiz kişiler tarafından 'Çav Bella' şarkısı çalındı. Dün akşam ise yine aynı yöntemle sisteme sızan kişiler, bazı camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çaldı.

Olayın ardından bir açıklama yapan İzmir Müftülüğü merkezi ezan okuma sistemine siber bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırı sonrası merkezi sistemle ezan okumayı geçici süre ile kaldıran Müftülük, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, “dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"40 İL VE YÜZLERCE İLÇEDE BU SİSTEMİ KURDUK"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, camilerde merkezi anons sistemini 30 yıl önce tasarladığını belirten Elektronik Mühendisi Vahap Ünalan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “90-95 yılları arasında anons sistemini kablo sistemden telsiz sistemine geçirdik. 40 il ve yüzlerce ilçe belediyelerinde bu sistemi kurduk. Ardından müftülükler devreye girince sistemin taklidi yaygınlaşmaya başladı. Ülkeye faydalı şeyler yaptıklarını düşündüğüm için hiçbiri için telif davası açmadım” dedi.