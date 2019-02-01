HABER

Çavdır Söğüt 2 Barajı su tutmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:27 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Barajda depolanacak suyla 8 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır"

BURDUR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, 8 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması amacıyla yaptığı Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajı su tutmaya başladı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada, kurumlarının su ve toprak kaynaklarından yararlanıp, zararlarından korunmak amacıyla özveriyle çalışarak, ülke ekonomisi ve sosyal hayata büyük hizmetleri olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Burdur'un Çavdır ilçesindeki çiftçilerin yüzünü güldürecek ve ilçenin ekonomisine katkı sağlayacak baraj inşa ettiklerini bildiren Aydın, Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanarak, su tutulduğunu vurguladı.

- 2 milyon 700 bin lira gelir hedefi

Genel Müdür Aydın, şunları kaydetti:

"Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajı ve sulaması kapsamında barajda depolanacak suyla 8 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Barajın temelden yüksekliği 43 metre ve 2,54 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte tarımsal üretimin arttırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle tarımsal sulama imkanlarının arttırılması bölge için büyük önem arz etmektedir. Çavdır Söğüt 2 Barajının ve sulama şebekesinin de tamamlaması ile 2019 fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 700 bin lira gelir artışı elde edilmesini hedefliyoruz."

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Bolu Dağı'nda kar yağışıBolu Dağı'nda kar yağışı
Ders zili çalmadan bu 5 öneriye kulak verinDers zili çalmadan bu 5 öneriye kulak verin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.