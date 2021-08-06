Caviar, Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 için tasarımlarını açıkladı

Caviar, henüz Samsung'un tanıtmadığı Z Flip 3 için hazırladığı özel tasarımında elmas, yakut, safir ve zümrüt kullanıyor. Bunlara ek olarak 18 ayar beyaz altın bulunuyor. Bu cihaz da iki ikonik kafatası tasarımına sahip olacak. İskandinav ateş kralı dev Surt’un sembolüne sahip olan özel tasarım Samsung Galaxy Z Fold 3, karanlık bir görünüme sahip olacak. Gövde karartılmış titanyumdan, kafatası ise gözler için yakutlarla parlatılmış titanyumdan yapılmış.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Caviar, Z Fold 3’ten sadece 99 tane satacak. Fiyat etiketi ise 10.770 dolar. Ragnarok Z Fold 3 olarak adlandırılan bu lüks cihazın fiyatı TL bazında neredeyse 100.000 TL'ye tekabül ediyor. Z Flip 3’ün fiyatı ise bundan daha uçuk. Mücevher kaplı Z Flip 3, 46.460 dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata sahip olacak ve sadece 20 adet üretilecek.

Bu da neredeyse 400.000 TL demek. Caviar, ödeme yöntemi olarak Bitcoin'i de kabul ediyor. Samsung, önümüzdeki hafta 11 Ağustos’ta Unpacked canlı yayın etkinliği sırasında Z Flip3 ve Z Fold3’ün normal, lüks olmayan sürümlerini açıklayacak.

Caviar'ın Z Flip 3 tasarımı işte böyle görünecek

