Caviar Steve Jobs anısına iPhone 12 Pro tasarladı, fiyatı dudak uçuklattı!

Apple’ın efsane ismi Steve Jobs’un ölümü ile birlikte şirkette köklü değişikliklere gidildi. Jobs, iPhone 4’ü tanıttığı zaman bir kullanıcı için daha büyük telefona ihtiyaç olmayacağını belirtmişti. Ayrıca iPhone 4’ün tasarım açısından da yüzyılın cihazı olduğunu iddia etmişti.

Fakat Jobs’un ölümü sonrasında tabuları da birer birer yıkıldı. Örneğin Jobs dokunmatik ekrana sahip bir cihazı kullanmak için en iyi aracın parmaklar olduğunu savunan biriydi. Kalem kullanan firmalara da atıfta bulunan Jobs, bu tarz firmalarla dalga geçmişti.

Şimdilerde ise Apple da diğer üreticiler gibi kalem çıkaran firmalar arasında yer alıyor. Bu durum bazı Apple fanlarını rahatsız etse de geldiğimiz noktada yapabilecek çok fazla bir şey yok.

İŞTE İPHONE 12 PRO STEVE JOBS SÜRÜMÜ

Rusya’nın elektronik cihazları lüks tasarımlarla özelleştiren ismi Caviar’ın son projesi de Apple ve Steve Jobs üzerine oldu.

Rusya merkezli tasarım şirketi arka kısmında Steve Jobs’un bulunduğu altın ve değerli taşlarla kapladığı iPhone 12 Pro modellerini satışa sundu. Elbette sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu modeller uçuk fiyat etiketlerine sahip. Öyle ki en uygun fiyatlı model 6.490 dolardan satışta bulunuyor.