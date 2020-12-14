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  4. Caviar Steve Jobs anısına iPhone 12 Pro tasarladı, fiyatı dudak uçuklattı!

Caviar Steve Jobs anısına iPhone 12 Pro tasarladı, fiyatı dudak uçuklattı!

14.12.2020 09:22 | Son Güncelleme:
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Caviar Steve Jobs anısına iPhone 12 Pro tasarladı, fiyatı dudak uçuklattı!

Rusya merkezli tasarım şirketi Caviar, Steve Jobs’ın imzasını taşıyan iPhone 12 Pro tasarımlarını satışa sundu. Değerli taşlarla kaplı iPhone 12 Pro modellerinin fiyatları ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar.

Apple’ın efsane ismi Steve Jobs’un ölümü ile birlikte şirkette köklü değişikliklere gidildi. Jobs, iPhone 4’ü tanıttığı zaman bir kullanıcı için daha büyük telefona ihtiyaç olmayacağını belirtmişti. Ayrıca iPhone 4’ün tasarım açısından da yüzyılın cihazı olduğunu iddia etmişti.

Fakat Jobs’un ölümü sonrasında tabuları da birer birer yıkıldı. Örneğin Jobs dokunmatik ekrana sahip bir cihazı kullanmak için en iyi aracın parmaklar olduğunu savunan biriydi. Kalem kullanan firmalara da atıfta bulunan Jobs, bu tarz firmalarla dalga geçmişti.

Şimdilerde ise Apple da diğer üreticiler gibi kalem çıkaran firmalar arasında yer alıyor. Bu durum bazı Apple fanlarını rahatsız etse de geldiğimiz noktada yapabilecek çok fazla bir şey yok.

İŞTE İPHONE 12 PRO STEVE JOBS SÜRÜMÜ

Rusya’nın elektronik cihazları lüks tasarımlarla özelleştiren ismi Caviar’ın son projesi de Apple ve Steve Jobs üzerine oldu.

Rusya merkezli tasarım şirketi arka kısmında Steve Jobs’un bulunduğu altın ve değerli taşlarla kapladığı iPhone 12 Pro modellerini satışa sundu. Elbette sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu modeller uçuk fiyat etiketlerine sahip. Öyle ki en uygun fiyatlı model 6.490 dolardan satışta bulunuyor.

iPhone 12 caviar

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Halihazırda iPhone 12 Pro Max’in ülkemizde normalde bile 17 bin TL’ye satıldığını hesaba katarsak bu cihazlar için çok daha yüksek fiyatları gözden çıkarmak gerektiğini söyleyebiliriz.

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