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Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 22:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "Rusya bizim beklentimizi biliyor, tamamen vizeyi kaldırmak istiyoruz" - "AB ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmek istiyoruz ve bunun için de bizim tarafımızdan herhangi bir engel yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki vize serbestisine ilişkin, "Rusya bizim beklentimizi biliyor, tamamen vizeyi kaldırmak istiyoruz." dedi.

10. Büyükelçiler Konferansının kapanışında konuşan Çavuşoğlu, dış politikada girişimci ve insani ruh ile daha etkin olacaklarını ve bunun için aşkla daha çok çalışacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, konferans süresince hem bakanlık içinde hem de farklı bakanlıklarla birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirerek, ekonomi ve savunma sanayisi konularını ön plana çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin gündeminin yoğun, karşı karşıya kalınan sınamaların ortada olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu nedenle daha fazla çalışmak gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ayrıca terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

- "Vatandaşlarımız karşılıklı olarak vizesiz, engelsiz seyahat etsinler"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile vize serbestisinin kapsamına ilişkin soruyu yanıtlarken, servis ve resmi pasaportlara (yeşil), tır ve kamyon şoförleriyle bazı iş adamlarına yönelik vizelerin kaldırılması noktasında ilk etapta çalışma grubu toplantısının yapılacağını ve konunun değerlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ilk etapta iş adamlarına vizenin kalkacağını belirterek, "Rusya bizim beklentimizi biliyor, tamamen vizeyi kaldırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız karşılıklı olarak vizesiz, engelsiz seyahat etsinler." diye konuştu.

Rus vatandaşlarının da Türkiye'ye seyahat etmesinden ve vizesiz gelmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Rus turistlerin ülkemize artarak gelmesi hem onlar hem bizim için önemli." ifadesini kullandı.

- "AB ile ilişkileri sürekli geliştirmek istiyoruz"

Çavuşoğlu, bir diğer soru üzerine Gymnich Toplantısı'na katılacağını ve burada tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini belirterek, "Konuşmamız gereken konular var. Görüşlerimizi anlatma fırsatımız olacak. İkili görüşmelerimizi de gerçekleştireceğiz." dedi.

AB ile ilişkileri iyileştirmek için başka bir ülkeyle sorun yaşamayı beklememek gerektiğine işaret eden Çavuşoglu, "AB ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmek istiyoruz. Bunun için de bizim tarafımızdan herhangi bir engel yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, AB ile zaman zaman gerginlikler yaşandığını ancak Türkiye'nin hiçbir zaman tek taraflı "Avrupa düşmanlığı" yapmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu ailenin bir üyesi olduğunu ifade etti.

(Bitti)

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