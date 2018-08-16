Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki vize serbestisine ilişkin, "Rusya bizim beklentimizi biliyor, tamamen vizeyi kaldırmak istiyoruz." dedi.

10. Büyükelçiler Konferansının kapanışında konuşan Çavuşoğlu, dış politikada girişimci ve insani ruh ile daha etkin olacaklarını ve bunun için aşkla daha çok çalışacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, konferans süresince hem bakanlık içinde hem de farklı bakanlıklarla birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirerek, ekonomi ve savunma sanayisi konularını ön plana çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin gündeminin yoğun, karşı karşıya kalınan sınamaların ortada olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu nedenle daha fazla çalışmak gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ayrıca terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

- "Vatandaşlarımız karşılıklı olarak vizesiz, engelsiz seyahat etsinler"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile vize serbestisinin kapsamına ilişkin soruyu yanıtlarken, servis ve resmi pasaportlara (yeşil), tır ve kamyon şoförleriyle bazı iş adamlarına yönelik vizelerin kaldırılması noktasında ilk etapta çalışma grubu toplantısının yapılacağını ve konunun değerlendirileceğini söyledi.