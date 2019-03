Çavuşoğlu: 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması için müzakere ediyoruz

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Serbest ticaret anlaşmalarıyla ürünlerimizin önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Bugün 20 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var, 17 ülke ile de müzakere ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa'da 'Dış Politika Vizyonunun İhracat Hedeflerine Etkisi' konulu toplantıya katıldı. Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) binasındaki toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Milletvekili Efkan Ala, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve iş insanları yer aldı. Toplantıda konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Bursa'nın ihracatının yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu kaydetti. Bugün dünyaya bakıldığı zaman ikili ilişkileri belirleyen en önemli unsurun ekonomi olduğunu belirten Çavuşoğlu, farklı kutuplaşmaların görüldüğüne işaret etti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir taraftan çok taraflılığı savunan bir dünya var, biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz, ama diğer taraftan ABD'nin özellikle tek taraflı aldığı kararlar var. Bir taraftan Dünya Ticaret Örgütü ile beraber ticarette uluslararası bir sistemi kurmaya çalışıyoruz, ayrıca Avrupa Birliği dahil diğer bölgesel ekonomik örgütlerle beraber ticaretin önündeki engelleri aşmaya çalışıyoruz ama diğer taraftan ABD'nin başlattığı bu korumacılık anlayışı, eski yıllardaki Batı'nın ve Avrupa'nın anlayışıyla tekrar nüksetmeye başladı. Ekonomik gücü demokrasinin kılıcı gibi ülkelerin üzerinde kullanmaya başlayan yine başka ülkeler var, ABD bunun başını çekiyor. Tüm bunları çok iyi değerlendirip analiz etmemiz lazım. Bizim de politikalarımızı ona göre belirlememiz lazım. Sadece ne tarafta yer alacağın önemli değil, bizi ne kadar etkileyecek ve biz bunlardan nasıl yararlanacağız? Sadece kötü gelişmeleri takip ederek tedbir almak yetmez, ekonomideki diğer gelişmeleri de çok iyi takip ederek önümüze çıkacak olan fırsatları değerlendirmek gerek. Bizim de görevimiz dünyanın her yerinde Türkiye ve iş dünyası için fırsatlar çıkıyorsa, bunları bulup değerlendirmek, çok iyi şekillerde anlatmak ve firmalarımızın o bölgelere giderek bunlardan çok iyi şekilde yararlanmaktır."

'İSRAİL ZULMÜNE SESSİZ KALAMAYIZ'

Uzmanların son yıllardaki hesaplamalarına göre ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, ekonomik bağın ülkeler arasında çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "Bazen ülkeler arasında siyasi ilişkiler kötü olabiliyor, böyle durumlarda duygusal davranan ülkeler de var ama biz Türkiye olarak, siyasi ilişkilerin kötü olduğu ülkelerle de ticaretimizi bozmak istemiyoruz çünkü ticaret daha çok devletler arası değil, firmalar arası olur. 'İsrail'e kızıyorsunuz ama İsrail ile ticaret yapmışsınız' diyorlar. İsrail zulmüne sessiz kalamayız. Yaptıkları zulme biz sessiz kalırsak kimse sesini çıkaramaz ama ben Bursa'daki bir firmaya 'Benim İsrail ile ilişkilerim kötü, sen de onunla ticaret yapma' diyemem. Bir kere ticaretin kurallarına aykırı. İsrail'in yaptıklarına karşı Kudüs'ün hakkını da Filistin'in hakkını da her türlü platformda arıyoruz. O başka bir şey. Dolayısıyla siyasi ilişkilerde iniş- çıkış olabilir" dedi.

"Bugün birçok ülkenin gerçekten çok zenginlikleri var ama o ülkelerin o zenginlikleri teknolojileriyle kullanma kapasiteleri yok. Özellikle Afrika kıtası birçok sömürgeci ülkelerin hedefi olmuştur geçmişte" diye sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, "Şimdi, Afrika kıtasının uzmanların hesaplamalarına göre, 2050 yılında dünya ekonomisine katkısı 49- 50 katrilyon dolar civarında olacaktır. Bundan kim faydalanacak? Afrika'nın zenginliklerini Afrika'dakiler mi kullanacak, faydalanacak yoksa sömürgeci anlayış mı hakim olacak? Ya da bizim gibi pazar anlayışıyla yaklaşan ülkeler mi faydalanacak? Bugün Afrika'da sadece Batılı ülkeler yok. Örneğin Çin'in Afrika'daki ağırlığı giderek artıyor. Biz tüm alanlarda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İhracatımızı artırmamız lazım, ülkemizin ekonomisini büyütmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

'IRAK'IN YENİDEN İNŞASINDA TÜRKİYE BÜYÜK ROL ÜSTLENECEK'

Dış politikada en önemli etkenlerden birinin ekonomik güç olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Ekonomik gücünüz varsa yeri geldiğinde bağımsız hareket edebiliyorsunuz, yapmak istediklerinizi de daha rahat yapabiliyorsunuz. Var olan krizleri, kriz yönetimiyle beraber çözerseniz sadece o bölgenin istikrarını ve güvenini desteklemiş olmazsınız, o ülkede çıkacak çok önemli fırsatlar var, onlardan da Türkiye elbette faydalanacaktır. Irak'ın içine düştüğü durumun sebebi ABD'nin işgalinden sonra iktidara gelenlerin kendisinden başka herkesi dışlamasıdır ama şimdi bir fırsat var. Irak'ın yeniden inşası konuşuluyor. Irak'ın yeniden inşaası konusunda Türkiye büyük bir rol üstlenecektir. Biz bu fırsatları bildiğimiz için 1,5 yıl önce Kuveyt konferansında en büyük kredi taliminde bulunduk; 5 milyar dolar. Bu 5 milyar dolardan iş dünyamız faydalanacak. Irak ile ticaret yapan firmalarımız faydalanacak. Irak'ın yeniden inşasında projeleri üstlenecek firmalarımız faydalanacak ve Irak'a yatırım yapan firmalarımız da bundan faydalanacak. İhracatımız artacak, orada kullanılan ürünler Türkiye'den gidecek. Bunların hepsini öngörüp ona göre önceden tedbir almalıyız. Şimdi taşeron olarak değil doğrudan yüklenici firmalar olarak bizim Irak'a gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a olan yaptırımlarının Türkiye'yi de etkilediğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yoğun çabalarımızla istisnaya tabi tutulan ülkelerden biri olduk, başlangıçta mayıs ayına kadar. Şimdi bunu uzatmak için çalışıyoruz. ABD'nin bu tarzından vazgeçmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Son derece yanlış bir karar ama burada yalnız değiliz. Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri de bizim gibi düşünüyor. Şimdi onlar da bu ambargoyu ya da yaptırımları delmek için, etkilenmemek için çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. O yüzden firmalarımız tabii ki bu yaptırımlardan tedirgin olarak bizlere de danışmadan bazen ticaretini durduruyor. Bursa'daki tüm firmalarımız bu konuda bizim yakın diyalog içinde olsunlar, biz kendilerini yönlendiririz. Firmalarımıza yol gösteririz. Birlikte çalışırsak en az şekilde etkilenmiş oluruz."

'17 ÜLKE İLE DE MÜZAKERE EDİYORUZ'

Ticaretin önünün açılabilmesi için Türkiye'nin dünyanın her yerinde olması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa'da üretilen ürünlerin 188 ülkeye gittiğini kaydetti. "Ülkelerle ilişkilerimizi ne kadar geliştirirsek ekonomiye yansır" diyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Serbest ticaret anlaşmalarıyla ürünlerimizin önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Bugün 20 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var, 17 ülke ile de müzakere ediyoruz. Yani Ekvador'dan tutun da Ukrayna'dan Japonya'ya, Tayland'a, Endonezya'ya kadar birçok ülkeyle çok sıkı müzakereler yapıyoruz. Ukrayna ile önümüzdeki günlerde imzalama imkanımız var, sona geldik. Japonya ile inşallah haziran ayında imzalayacağız. Yoğunlaştırdık. Aynı şekilde 8 ülke ile de serbest ticaret anlaşmasına başlayalım diye teyitleştirdik. ABD bunlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 75 milyar dolar bir ticaret hacmi hedefi koydu, bu hedefe ulaşabiliriz. ABD ile Türkiye'nin potansiyeli buna imkan veriyor, yeter ki bu serbest ticaret anlaşmasını bir an önce müzakere edelim."