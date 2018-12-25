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Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Sürecin PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemesi gerektiğini net bir şekilde ilettik" - "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yemen Temas Grubu Toplantısı için İİT'ye çağrıda bulunduk. Önümüzdeki ay içinde, yani 2019'un Ocak ayında bu toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Sürecin PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemesi gerektiğini net bir şekilde ilettik." dedi.

Çavuşoğlu, 2018 yılı Türk dış politikasını değerlendirme toplantısında, Suriye ile ilgili Münbiç yol haritasının bir an önce uygulanması ve Fırat'ın doğusuna geçilmesi konusunda Türkiye'nin kararlılığının sıklıkla tekrarlandığını vurgulayarak "Takvimde bir gecikme olduğunu ABD tarafı da kabul ediyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidinin artması sonucunda buraya da müdahale edileceğini açıklamasının ardından Suriye'de önemli gelişmeler olmaya başladığına, ABD yönetiminin sahadan çekileceğini açıkladığına dikkati çekti.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin nasıl koordine edileceği ve sahada boşluk oluşmasının önüne nasıl geçileceğinin Dışişleri, Milli Savunma bakanları ve askerler düzeyinde karşılıklı ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Bu kararı memnuniyetle karşıladığımızı ve ABD ile yakın diyalog içinde olacağımızı da vurgulamak isterim. Esasen bu çekilme sürecinin PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza net bir şekilde ilettik." ifadelerini kullandı.

DEAŞ ile mücadele konusunda Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye’de DEAŞ’ı tek başına etkisiz hale getirecek güce sahip olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ABD Suriye’den çekilinceye kadar Münbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını kaydetti.

- "İİT Yemen Temas Grubu Toplantısı için çağrıda bulunduk"

Yemen'deki iç savaşın beşinci yılına girdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Burada çok açık söylüyorum, Körfez ülkelerinin yanlış politikaları ve başlangıçta yanlış adımlar ve daha sonra bu yanlış adımların farklı boyuta çekilmesiyle burada birçok insan maalesef açlıktan ve hastalıktan, çocuklar kadınlar öldü." dedi.

Türkiye'nin Yemen'de siyasi çözüm için çaba sarf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun ve diğerlerinin çabalarını desteklediğimiz gibi, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yemen Temas Grubu Toplantısı için İİT'ye çağrıda bulunduk. Önümüzdeki ay içinde, yani 2019'un Ocak ayında bu toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

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