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Çavuşoğlu 24 Mayıs’ta İsrail’e Gidiyor

21.04.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs’ta İsrail’i ziyaret edeceğini söyledi. Çavuşoğlu’nun İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşmesi, görüşmede büyükelçilerin yeniden atanması konusunun da ele alınması bekleniyor

Çavuşoğlu 24 Mayıs’ta İsrail’e Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs’ta İsrail’i ziyaret edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, CNN Türk kanalına yaptığı açıklamada, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte 24 Mayıs’ta İsrail ve Filistin’de temaslarda bulunacağını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşmesi, görüşmede büyükelçilerin yeniden atanması konusunun da ele alınması bekleniyor.

Filistin ve Gazze’ye ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle 2018 yılında Türkiye ile İsrail karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün, haftalık AKP Meclis grubu toplantısındaki konuşmasında İsrail’le ilişkilere de değindi.

Erdoğan, “İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır” diyerek, İsrail’in görmezden gelinemeyeceğini söylemişti.

Erdoğan ayrıca, “Filistin davasını savunmanın yolunun İsrail ile dengeli, tutarlı ve makul ilişkilerden geçtiğini” ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Kudüs’teki son olaylara ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.

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İsrail Mevlüt Çavuşoğlu
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