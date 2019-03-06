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Çavuşoğlu: "242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin 242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin 242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Kurtuluş Savaşı’nı veren Balıkesir’de Bandırma’da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri, yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen öğrencilere de Türkiye’yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi. Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım. Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu. Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu" dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, "Dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak’ın yeniden inşasını konuşuyoruz. Libya ortada. Amerika’nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail’in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye’de iç savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya’da Balkanlar’da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok" dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

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