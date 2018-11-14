Çavuşoğlu: ‘260 Bin Suriyeli Geri Döndü’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin askeri operasyonlar düzenlediği Suriye topraklarında yürüttüğü yeniden yerleşim politikası çerçevesinde 260 bin Suriyeli’nin geri döndüğünü açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunuşunda, Suriye’nin PYD/YPG ile DEAŞ’ın varlığını sonlandırma amacıyla girişimlerine devam edeceklerini anlattı. Bu çerçevede, Türkiye’nin yürüttüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri operasyonlarını anımsatan Çavuşoğlu, kamuoyu gündeminde son dönemde en tartışmalı konulardan birisi Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleriyle ilgili son rakamı da ifade etti. Çavuşoğlu, bugüne kadar 260 binin üzerinde Suriyeli’nin geri dönüş yaptığını dile getirdi. Ancak Türkiye’de halen İçişleri Bakanlığı’nın resmi verileri itibariyle 3 milyon 594 bin 232 Suriyeli bulunuyor.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesini ise 4 milyar 635 milyon 760 bin TL olarak teklif etti. İlaveten Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı içinse 560 milyon 728 bin TL bütçe önerildi.

“ABD ile ilişkileri 2019’da normal seyrine döndürme iradesine sahibiz”

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