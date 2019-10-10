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Çavuşoğlu: ’30 Kilometreden Öteye Geçmeyeceğiz’

10.10.2019 21:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri müdahalesinde 30 kilometre derinlikten daha öteye geçmeyeceğini söyledi

Çavuşoğlu: ’30 Kilometreden Öteye Geçmeyeceğiz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri müdahalesinde 30 kilometre derinlikten daha öteye geçmeyeceğini söyledi.

CNN Türk’e konuşan Çavuşoğlu, güvenli bölgede 30 kilometre derinliğe ulaştıklarında bölgede terör tehdidinin ortadan kaldırılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye hava sahasını kullanmaya hakkı olduğunu kaydetti. “Bu hava sahasını kullanma hakkına sahibiz” diyen Çavuşoğlu, “Bu hava sahası ABD’ye ait değil. Bu hava sahasını kontrol etmeye hiçbir hakkı yok” mesajını verdi.

“Amerika yaptırım getirirse karşılık veririz”

Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusuna askeri operasyon nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar getirmesi halinde buna karşılık vereceklerini de vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, operasyonu eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Suriye’yi bölmek istemekle suçladı.

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