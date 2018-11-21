Çavuşoğlu: '84 FETÖ Mensubunun Listesini ABD’ye Teslim Ettik’ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 “FETÖ” mensubunun listesini bugün Washington’da biraraya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a teslim ettiğini açıkladı. Amerika ziyaretinin New York’tan sonra ikinci ve son durağı olan Washington’daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Pompeo’yla görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesini konuştuklarını ve Türkiye’nin “FETÖ”yle mücadele ve ABD'nin YPG’yle olan işbirliğine ilişkin beklentilerini aktardığını söyledi. Şu anda Amerika’da “FETÖ” yapılanmasına yönelik olarak sadece okullarla sınırlı değil daha kapsamlı bir soruşturmanın olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “soruşturmalar derinleştikçe bankaların nasıl dolandırıldığının, vergi kaçakçılığı, illegal faaliyetler, vize kaçakçılığı, kara para aklama dahil neler yapıldığının daha iyi anlaşıldığını” kaydetti. Türkiye’nin bu konuda her türlü işbirliğini yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunda da sonuna kadar ısrarcı olduğunu vurguladı. Sözkonusu cinayetle ilgili yanıtlanmamış soruların varlığına işaret ederek, Türkiye'nin bu olayı "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “hukuka dayalı sisteme inanan Türkiye’nin bunu siyasi bir konu olarak görmediğinin” de altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülkenin Suudi Arabistan’la ilişkilerini bozmak istemediğini hatırlatarak, “Suudi Arabistan’la bir sorunumuz yok ancak cinayetin aydınlatılması için her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı. Türkiye’yle Amerika arasında üzerinde anlaşılan Menbiç yol haritasına da değinen Çavuşoğlu, ortak devriyelerin başlamasıyla süreçte ilerleme olduğunu ancak YPG bölgeden çekilmeden sürecin tamamlandığının söylenemeyeceğini belirtti. Yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk ve Amerikalı heyetlerin gelecek günlerde biraraya geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, “terör örgütü bölgede olduğu sürece güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını” da söyledi.

Halkbank konusuyla ilgili Amerika’da devam eden yargı sürecine de değinen Çavuşoğlu, “Halkbank’ın İran yaptırımlarını ihlal etmediği ortadadır” dedi. Hakan Atilla’nın cezasının geri kalanını Türkiye’de çekebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, bağımsız kuruluşların değerlendirme raporlarına da vurgu yaptı ve bu konuyla ilgili tüm raporların da ABD’ye iletildiğini sözlerine ekledi. Pompeo: “Türkiye’yle ilişkilerde olumlu ivmeden memnunuz” ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gündemdeki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi ve Çavuşoğlu’yla yaptığı toplantıya da değindi. Pompeo, Türkiye’yle ilişkilerde rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından oluşan olumlu ivmeden memnuniyet duyduğunu söyledi. Amerikalı bakan, iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri ele almada ilave kanalların yeniden açılması çağrısında bulunduğunu belirtti. Mike Pompeo, “Türkiye’nin NASA bilimadamı Serkan Gölge dahil Amerikan vatandaşları ve Amerikan diplomatik misyonlarının yerel çalışanlarını haksız yere hapiste tutmaya devam etmesinden hala büyük kaygı duyuyoruz” diye konuştu.