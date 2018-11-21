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Çavuşoğlu 84 kişilik listeyi ABD'ye verdi

21.11.2018 14:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla iadelerini istediği 84 kişinin isimlerinin ABD'ye iletildiğini belirtti.

Çavuşoğlu 84 kişilik listeyi ABD'ye verdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, Ankara'nın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla ABD'den iadesini istediği 84 kişinin isimlerinin bulunduğu listeyi Pompeo ve Bolton'a verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz konusu listeyi göndermesini istediğini ve bunun üzerine kendisinin de listeyi hem Pompeo hem de Bolton'a teslim ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun ABD'li yetkililere verdiği listede Fethullah Gülen'in adı da bulunuyor.

Trump'ın son açıklaması

ABD Başkanı Trump geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gülen'in iadesinin gündemde olmadığını söylemişti. Trump, "dostum" diye nitelediği Erdoğan için "güçlü, sert ve zeki bir adam" ifadelerini kullandıktan sonra "Yani ne yapabiliyorsak yapacağız. Ama şu aşamada? Hayır" diye eklemişti.

NBC News televizyonu geçen haftaki haberinde, Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Gülen'in iadesi konusunda ilgili kurumlardan bilgi talep ettiğini öne sürmüştü. Ancak ABD Adalet Bakanlığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, "Türk hükümeti Gülen'in iade edilmesiyle ilgili olarak defalarca talepte bulundu. Türkiye'nin bu konuda sunduğu belgeleri değerlendirmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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