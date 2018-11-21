Çavuşoğlu 84 kişilik listeyi ABD'ye verdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, Ankara'nın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla ABD'den iadesini istediği 84 kişinin isimlerinin bulunduğu listeyi Pompeo ve Bolton'a verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz konusu listeyi göndermesini istediğini ve bunun üzerine kendisinin de listeyi hem Pompeo hem de Bolton'a teslim ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun ABD'li yetkililere verdiği listede Fethullah Gülen'in adı da bulunuyor.

Trump'ın son açıklaması

ABD Başkanı Trump geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gülen'in iadesinin gündemde olmadığını söylemişti. Trump, "dostum" diye nitelediği Erdoğan için "güçlü, sert ve zeki bir adam" ifadelerini kullandıktan sonra "Yani ne yapabiliyorsak yapacağız. Ama şu aşamada? Hayır" diye eklemişti.