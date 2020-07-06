Çavuşoğlu: AB arabuluculuk anlayışıyla davranmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. "Şu an aramızda arzu etmediğimiz bazı sorunlar var" diyen Çavuşoğlu, "(AB’nin) Siyasi saikle değil Avrupa’nın ortak değerleri ve objektif kriterler çerçevesinde Türkiye’ye yaklaşmasını arzu ediyoruz. Özellikle teknik konularda. Teknik konularla siyasi konuları iyi ayırt edebilirsek birçok sorunu baştan çözmüş oluruz" diye konuştu. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın Türkiye-AB ilişkilerini rehin aldığını belirten Çavuşoğlu "Ve son zamanlarda da açık söyleyelim bir de Fransa var" dedi. "Doğu Akdeniz’de tıkanma" "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda bir tıkanma görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Bunun da müsebbibi biz değiliz" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Elbette Türkiye bir garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklarını ve kendi egemenlik sahasındaki haklarını korumakla mükellef" dedi.

Gümrük Birliği ve vize serbestisi "Türkiye’ye verilen taahhütlerin yerine gelmesi lazım" diyen Çavuşoğlu, "Almanya’nın dönem başkanlığında Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu önemli. Vize serbestisi de Avrupa Birliği’nin bir sözüdür. Sevsek de sevmesek de, hoşunuza gitse de gitmese de bu sözünüzü de yerinize getirmek zorundasınız" diye konuştu. Vize serbestisi için gerekli olan kriterlerin 67’sini Türkiye’nin yerine getirdiğini belirten Çavuşoğlu "Bunun birçoğunu yerine getirmeyen ülkelere esneklik gösteriliyor. Türkiye’ye gelince daha fazla kural, daha fazla şart koşmak doğru değil. AB'nin bu konudaki sözünü yerine getirmesi gerekiyor" dedi. "AB objektif bir arabulucu anlayışıyla yaklaşmalı" "Önümüzdeki günlerde komisyon toplantısında ve zirvesinde Türkiye’nin yine malum ülkeler yüzünden Fransa dahil yine gündemde olacağını görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye aleyhine kararlar almak sorunları çözmez, daha da derinleştirir. Biz gereken iyi niyeti samimiyeti gösteriyoruz. Ama AB, Türkiye'ye yönelik ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek durumunda kalacağız. O zaman durum daha da gerginleşecek" dedi.