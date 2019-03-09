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Çavuşoğlu: AB ile müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Avrupa Birliği Gümrük Birliği Antlaşması'nın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz, müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız" dedi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Avrupa Birliği Gümrük Birliği Antlaşması'nın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz, müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız" dedi. Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da 'Esnaf Buluşması' düzenledi. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra çok sayıda esnaf katıldı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, esnafı desteklemek için her şeyi yaptıklarını söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnafın güçlü olması durumunda Türkiye'nin hedefine güçlü şekilde gideceğini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası alanda ilişkiler ekonomik ilişkiler üzerinden sürdürülüyor. Bu nedenle benim en yakın çalışma arkadaşım Ticaret Bakanımızdır. Ürünlerimizin tüm dünyaya ulaşması için gayret ediyoruz. Dünyada serbest ticaret antlaşmalarını, tercihli ticaret anlaşmalarını müzakerelerini birlikte yapıyoruz. AB Gümrük Birliği Antlaşması'nın modernizasyonunu da birlikte gerçekleştireceğiz, müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız" diye konuştu. 'TÜRKİYE OLARAK HER YERDE SÖZÜMÜZ GEÇİYOR' Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarf ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, ihracatçılara verilen pasaportun süresinin uzatılması için çalışacaklarını söyledi. Türk dış politikalarının emin adımlarla yoluna devam ettiğini de kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak her yerde sözümüz geçiyor. Sorunların çözümüne katkı sunuyoruz. Sorunlardan dolayı rahatsız olmayın, her şey kontrolümüz altında, sorun varsa çözüm de vardır" diye konuştu.

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