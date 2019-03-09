Çavuşoğlu: AB ile müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 22:16 | Son Güncelleme

BAKAN PEKCAN: YÜZDE 4 FAİZLE ESNAFIMIZA KREDİ VERİYORUZ Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Esnaf Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman sahada olduklarını, esnafın kapısını çalarak 'ne ihtiyacınız var, ne öneriniz var' diye sordukların söyledi.

BAKAN PEKCAN: YÜZDE 4 FAİZLE ESNAFIMIZA KREDİ VERİYORUZ Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Esnaf Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman sahada olduklarını, esnafın kapısını çalarak 'ne ihtiyacınız var, ne öneriniz var' diye sordukların söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın esnafa yönelik yaptıklarını anlatan Pekcan, "Taşınmaz malların yanında taşınır rehin sistemini de getirdik. Sizlerin ufkunu açmış olduk. Ahilik sandığını kurduk. Yüzde 4 faizle esnafımıza kredi veriyoruz. Bundan sonra da esnafımızla el ele devam edeceğiz" dedi. 'FIRSATÇILARA FIRSAT VERMEDİK' Spekülasyon çıkartan fırsatçılara fırsat vermediklerini dile getiren Pekcan, denetimleri sürdürdüklerini, denetimler esnasında dürüst esnafın yanlarında olduğunu söyledi. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda yüksek gelirli ülkeler ligine yükselme hedefi olduğunu dile getiren Bakan Pekcan, "İhracatı artırmalı, katma değeri yüksek ihracat yapmalı, ihracatı tabana KOBİ'lere, genç girişimcilere, kadınlara, esnafa, sanatkara yaymalıyız. Ticaret Bakanlığı olarak ihtisas serbest bölgeleri projelerimiz var. Fikri olan projesi olan gençlerle yatırımcılarımızı bir araya getiriyoruz. Buralara vergi avantajı ve teşvikler veriyoruz" diye konuştu. 2019 HEDEFİ 2018 yılında 168 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bunun da Cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 seviyesine geldi. 2019'da bunu artırmak birinci hedefimiz. İlk iki ayda bunu yüzde 87 seviyesine getirdik. Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını azaltmak demektir. Ocak ve şubat ayında 10.8 milyar dolar dış finansman açığını azaltarak Türkiye'nin büyümesine pozitif katkı yapıyoruz" dedi. Türkiye'nin ihracat artışına devam ettiğine vurgu yapan Pekcan, "Türkiye'de dış ticaretin milli gelire oranının zirve yaptığını göreceğiz. Hedefimiz 2019'da ihracatın ithalatı karşılama oranını daha da yukarılara çekebilmek" diye konuştu. Esnaf buluşmasının ardından Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Adlıhan Dere, Bakan Pekcan'a hediye takdim etti.

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