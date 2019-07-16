Çavuşoğlu: AB kıytırıktan kararlar aldı

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararı ile ilgili Kuzey Makedonya ziyareti sırasında Salı günü açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili alınan yaptırım kararının Türkiye'yi etkilemeyeceğini savundu. Çavuşoğlu, "Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Bizi etkileyecek şeyler değil" değerlendirmesini yaptı.

Sivil havacılık görüşmelerinin Rum kesiminin girişimleriyle zaten daha önce durdurulmuş olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar. Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini artıracağını belirten Çavuşoğlu, "Orada üç gemimiz var, dördüncü gemimizi de Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz. Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadıkları sürece biz oradaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.