Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul etti 

ANKARA (DHA) - DI\u015e\u0130\u015eLER\u0130 Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, AB Komiseri Christos Stylianides\u2019i kabul ettikten sonra heyetleraras\u0131 g\u00f6r\u00fcmeye ge\u00e7ildi.Onu g\u00f6rmek i\u00e7in kilometrelerce yol katediyorlar!Kurtulmu\u015f: T\u00fcrkiye, b\u00f6lgede hi\u00e7bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn at ko\u015fturmas\u0131na m\u00fcsaade etmeyecekCHP'li Torun: \u0130stanbul'un il\u00e7eleri ve \u0130zmir'de aday belirleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum