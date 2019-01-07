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Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides’i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi. 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides’i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi.

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