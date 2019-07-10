Çavuşoğlu: AB Rum yanlısı bir tutum izliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında genişleterek sürdürdüğü doğalgaz arama faaliyetlerinin yasal olmadığını açıklayan Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi. Çavuşoğlu Ankara'da düzenlenen Irak ile askeri işbirliği toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili de konuştu. "Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir" dedi. Kıbrıs'taki sondaj tartışmalarında AB'nin tarafsız davranmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor" diye konuştu. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin tamamen yasal olduğunu keydeden Bakan Çavuşoğlu, uluslararası hukuka göre hareket edildiğini belirterek, "Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duymalıdır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada da, Kıbrıs'ın AB üyesi olduğuna vurgu yapılarak, bu nedenle Birliğin iki taraf arasında bağımsız bir arabulucu olamayacağı ifade edildi. AB Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'in sondaj krizinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne verdiği desteği yineleyerek, Ankara'yı AB-Türkiye ilişkileri üzerinde "ciddi anlamda olumsuz bir etki yaratacak" eylemlerine son vermeye ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine, uluslararası hukuk uyarınca saygı göstermeye davet etmişti. Mogherini, "Planlanan bu ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden, kabul edilemez yeni bir gerginlik unsurudur" ifadesini kullanmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgeye sondaj gemisi göndermesini kınayarak bu durumun "egemenliğinin ihlali" olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin hidrokarbon aramak üzere bölgeye gönderdiği ilk gemi olan "Fatih" geçen Mayıs ayında Kıbrıs'ın batısına ulaştıktan sonra sondaj çalışmalarına başlamıştı. Türkiye'nin gönderdiği ikinci gemi "Yavuz" ise Pazartesi günü adanın doğusuna ulaştı.