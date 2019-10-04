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Çavuşoğlu: AB verilen sözleri tutmalı

04.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mülteci mutabakatı konusundaki sözlerin tutulmasını istedi.

Çavuşoğlu: AB verilen sözleri tutmalı

Çavuşoğlu, görüşmeyi “verimli” olarak değerlendirdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mülteci mutabakatı konusunda Avrupa Birliği'ne (AB) “Sözlerin tutulması” mesajı verdi. Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Avrupa Komisyonu'nun Göç, Vatandaşlık ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile bugün Ankara'da bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin olarak "AB'nin 18 Mart Mutabakatı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladık” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin açıklamasında da , Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatını her yönüyle ele aldıklarını belirtti. Bakan, "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu. Türkiye'nin AB'den beklentilerini dile getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bu sadece göçmen meselesi değil ki üyelik müzakereleriyle ilgili süreç var, vize serbestisi var. Kalan beş şartı yerine getirmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın genelgesi de yayımlandı. Meclis'te şu anda yargı reformu görüşülüyor. Terörle mücadelede beklentilerimiz var” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölge konusunu da gündeme getirdiklerini ifade etti.

"Önümüzdeki süreçte atılması gereken adımları samimi bir şekilde konuştuk” diyen Çavuşoğlu, "Verimli bir toplantı geçtiğini söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

"Macron'un suçlamaları kabul edilemez”

Çavuşoğlu, son zamanlarda Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde artış olduğunda Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalar yapıldığını belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu konudaki açıklamalarına işaret etti. Macron'un "Suçlamalarının kabul edilemez” olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla böyle suçlamalar yerine bu sorunu birlikte nasıl çözmemiz lazım. Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor” dedi.

Macron, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki konuşmasında, bir Yunan milletvekilinin sorusu üzerine, "Türkiye'nin mülteci konusunu Avrupa Birliği'ne baskı yapmak için kullandığını söylemekte haklısınız” demişti.

Seehofer Fuat Oktay tarafından kabul edildi

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabınan yapılan açıklamada, Seehofer'in “İşbirliğini artırmayı hedefliyorum. Açık ve yapıcı bir görüşme yaptık, bunu devam ettireceğiz” ifadesine yer verildi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile Avrupa Komisyonu'nun Göç, Vatandaşlık ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü.

Seehofer, Ankara'daki temaslarının ardından göç konusunda görüşmeler yapmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidecek.

DW,DHA/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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