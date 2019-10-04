Çavuşoğlu: AB verilen sözleri tutmalı

Çavuşoğlu, görüşmeyi “verimli” olarak değerlendirdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mülteci mutabakatı konusunda Avrupa Birliği'ne (AB) “Sözlerin tutulması” mesajı verdi. Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Avrupa Komisyonu'nun Göç, Vatandaşlık ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile bugün Ankara'da bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin olarak "AB'nin 18 Mart Mutabakatı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladık” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin açıklamasında da , Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatını her yönüyle ele aldıklarını belirtti. Bakan, "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu. Türkiye'nin AB'den beklentilerini dile getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bu sadece göçmen meselesi değil ki üyelik müzakereleriyle ilgili süreç var, vize serbestisi var. Kalan beş şartı yerine getirmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın genelgesi de yayımlandı. Meclis'te şu anda yargı reformu görüşülüyor. Terörle mücadelede beklentilerimiz var” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölge konusunu da gündeme getirdiklerini ifade etti.