Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Mogherini'nin telefon görüşmesinde Suriye meselesi ele alındı.
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