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Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la Görüştü

22.09.2021 04:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çavuşoğlu, görüşme sonrasında Twitter’daki kişisel hesabından, ”Mevkidaşım Blinken’la Afganistan, Suriye ve Kafkasya’daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak iş birliği alanlarında ABD’yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı

Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la Görüştü

76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrasında Twitter’daki kişisel hesabından,”Mevkidaşım Blinken’la Afganistan, Suriye ve Kafkasya’daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak iş birliği alanlarında ABD’yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki bakan arasında görüşme öncesi geçen kısa bir diyaloğu ve görüşmeyle ilgili kısa bir açıklama yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, ABD’yle Türkiye arasında çeşitli konularda yapılacak iş birliğini görüşmek üzere BM Genel Kurulu kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta bir araya geldi. Türkiye önemli bir NATO müttefikimizdir. Görüşmede, Afganistan ve bölgesel konularında ortak çalışmalar ele alındı” açıklamasını yaptı.

Görüşme öncesinde, Çavuşoğlu meslektaşı Blinken’e Başkan Biden’ın çok güzel bir konuşma yaptığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu’na teşekkür ettikten sonra, “Türkiye'den arkadaşım ve mevkidaşımla burada olmak gerçek bir zevk” dedi. Blinken, “Mevlüt ile son dokuz aydır ya telefonda ya da farklı yerlerdeki toplantılarda çok zaman geçirdik. Bugün konuşulacak çok şeyimiz var. Afganistan'daki çok güçlü ortaklığımız ve orada birlikte yapmaya devam ettiğimiz çalışmalar için Türkiye'ye çok müteşekkiriz. Afganistan'daki durum konusunda konuşulacak çok şey var, ama aynı zamanda Suriye'den Kafkasya'ya kadar pek çok farklı bölgesel meseleyi de konuşacağız. Türkiye ve ABD, güçlü ortaklar ve NATO Müttefikleri olarak bir aradalar. Bugünkü görüşmemizde çok fazla yol kat etmeyi bekliyoruz. Mevlüt, hoş geldin. Seni görmek çok iyi” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken çok teşekkür ettiğini ifade ettikten sonra, “Tony, seni tekrar görmek çok güzel. Söylediğin gibi birkaç kez telefonda görüştük ve mükemmel bir işbirliğimiz oldu. Afganistan'daki birçok konuda mükemmel işbirliği için çok teşekkür ederim. Elbette Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve işbirliğimizi sürdüreceğiz, daha birçok alanda da işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu işbirliğini sürdürürken de ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün yapacağımız görüşmeyi dört gözle bekliyoruz” diye yanıtladı.

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