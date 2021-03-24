Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüştü: 'S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile ilk ikili görüşmesini, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken Türkiye'ye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini muhafaza etmeme çağrısı yaptı. Çavuşoğlu ise "S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargâhında bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Blinken ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. PKK'nın son zamanlarda artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye konusunu insani boyutlarıyla da ele aldık" dedi.

"S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini bir kez daha söyledik" söyledik diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere, ihtiyaçlarımızı karşılamak için müttefiklerimizle işbirliği içinde olacağımızı söyledik.

"ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık."