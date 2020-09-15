Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla Akdeniz Gerilimini Konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün gece yaptıkları telefon görüşmesiyle, Doğu Akdeniz’de Türkiye - Yunanistan ilişkilerinde gerileme yol açan gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca yapılan bilgilendirmeye göre; Çavuşoğlu’yla Pompeo arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Doğu Akdeniz ekseninde son dönemdeki durum üzerinde durulduğu ifade edildi. Kıbrıs Adası’nın da görüşme kapsamında konuşulduğu belirtilerek iki bakan arasındaki diyaloğa ilişkin herhangi bir detay bilgi paylaşılmadı.
Doğu Akdeniz’de Ankara - Atina hattındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 3 Eylül’deki çağrısıyla yürütülen askeri teknik müzakerelerde, ikinci toplantıysa bugün gerçekleşecek. Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında “de-confliction yöntemleri” üzerine ilki 10 Eylül günü yapılan teknik müzakereler, bugün devam edecek. İlk toplantı gibi bugünkü toplantı da Brüksel’deki NATO karargahında, askeri heyetler arasında teknik düzeyle sınırlı olarak yapılacak.
Türkiye, Stoltenberg’in müzakere yapılacağını duyurması üzerine bu askeri görüşmelerle ilgili “Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerlealakalıdır. Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz” açıklaması yapmıştı.
Rusya'yla görüşmeler de sürüyor
Bu arada Türkiye ile Rusya arasında Libya ve Suriye konulu istişareler, bu kez Ankara’nın ev sahipliğinde bugün ve yarın yapılacak. Bu konudaki müzakereler, en son 31 Ağustos