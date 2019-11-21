Çavuşoğlu: ABD ile bazı konularda görüş ayrılığımız devam ediyor

Pompeo görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendirdi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Düzenlediği basın toplantısında Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında “bazı konularda görüş ayrılığının” devam ettiğini "ama diplomasinin” önemli olduğunu söyledi.

"Bu diyalog kanallarının sürekli açık olması ve bunları konuşmamız önem arz ediyor” diyen Çavuşoğlu görüşmede Suriye’deki gelişmeleri ve S-400 konusunu ele aldıklarını ifade etti.

"Görüş ayrılığı içerisinde olduğumuz konulardan bir tanesi de S-400 meselesi” diyen Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye’nin tutumunu Erdoğan'ın Trump’a "hem baş başa dar kapsamlı görüşmede, hem de heyetlerarası görüşmede, daha sonra yine senatörlerin de katıldığı toplantıda gayet net bir şekilde” dile getirdiğini tekrarladı. Bu konuda görüşmelerin devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, önümüzdeki Cuma günü Ankara’da bir toplantı gerçekleşeceğini söyledi.