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Çavuşoğlu: ABD ile bazı konularda görüş ayrılığımız devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 00:12 | Son Güncelleme

ABD’li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı konularda iki ülke arasında görüş ayrılığının devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu: ABD ile bazı konularda görüş ayrılığımız devam ediyor

Pompeo görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendirdi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Düzenlediği basın toplantısında Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında “bazı konularda görüş ayrılığının” devam ettiğini "ama diplomasinin” önemli olduğunu söyledi.

"Bu diyalog kanallarının sürekli açık olması ve bunları konuşmamız önem arz ediyor” diyen Çavuşoğlu görüşmede Suriye’deki gelişmeleri ve S-400 konusunu ele aldıklarını ifade etti.

"Görüş ayrılığı içerisinde olduğumuz konulardan bir tanesi de S-400 meselesi” diyen Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye’nin tutumunu Erdoğan'ın Trump’a "hem baş başa dar kapsamlı görüşmede, hem de heyetlerarası görüşmede, daha sonra yine senatörlerin de katıldığı toplantıda gayet net bir şekilde” dile getirdiğini tekrarladı. Bu konuda görüşmelerin devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, önümüzdeki Cuma günü Ankara’da bir toplantı gerçekleşeceğini söyledi.

Suriye’deki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Suriye’deki son durum hakkında da ihlallerin olduğunu, yani YPG’nin yaptığı ihlalleri ve terör saldırılarını da hatırlattık. Aramızdaki varılan mutabakat önemli ama bu mutabakatın gereği yerine getirilmelidir. Bu konuda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu görüşmede, "Sözde Ermeni Soykırım tasarısının özellikle senatoda akim kalmasından duyduğumuz memnuniyeti ilettik” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu ile "bugün Brüksel'de yapıcı bir görüşme yaptığını” belirtti. Pompeo, "Zorlukların üstesinden gelmeye ve ikili ilişkileri güçlendirmeye kararlıyız” ifadesini kullandı.

DHA,DW/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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