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  4. Çavuşoğlu ABD ile ortak çalışma grubu oluşturulacağını açıkladı

Çavuşoğlu ABD ile ortak çalışma grubu oluşturulacağını açıkladı

30.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda Türkiye'nin daha önce getirdiği ortak çalışma grubu teklifinin "şimdi ABD'den de geldiğini" belirterek, "uzmanlar düzeyinde" görüşmelerin başladığını açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu basını bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin olarak ABD ile çalışma grubu oluşturulacağını açıkladı.

ABD ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, S-400'ler nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını uygulamaya başlamasını "siyasi olarak yanlış bir karar" olarak nitelendirdi. Çavuşoğlu, "Yaptırımın hafif ya da ağır olması önemli değil, her şeyden önce siyasi ve hukuki olarak yanlış bir karar. Egemenlik haklarımıza saldırıdır" dedi. ABD ile ilişkilerde S-400'lerin hep gündemde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "ABD yaptırım kararından sonra, daha önce bizim teklif ettiğimiz 'ortak çalışma grubu kuralım, sorunu kendi aramızda çözmeye çalışalım' teklifi şimdi ABD tarafından geldi. Biz tabiatıyla diyalogdan yana olduğumuz için 'evet' dedik ve uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bile bu yaptırımları "yanlış" olarak değerlendirdiğini belirten Çavuşoğlu, bunun "müttefikliğe sığmayacağını" söyledi.

Türkiye daha önce önermişti

Türkiye S-400 hava savunma sistemi konusunda ABD'nin endişelerini gidermek için geçen yıl ortak çalışma grubu kurulması önerisinde bulunmuştu. Bakan Çavuşoğlu'nun geçen yıl nisan ayında bu yönde yaptığı açıklamanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesininde ortak çalışma grubu önerisini gündeme getirdiği bildirilmişti. ABD, S-400 hava savunma sistemini, Türkiye'ye satacağı F-35 savaş uçaklarının güvenliği açısından bir tehdit olarak görüyor.

DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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