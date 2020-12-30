Çavuşoğlu ABD ile ortak çalışma grubu oluşturulacağını açıkladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu basını bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin olarak ABD ile çalışma grubu oluşturulacağını açıkladı.

ABD ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, S-400'ler nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını uygulamaya başlamasını "siyasi olarak yanlış bir karar" olarak nitelendirdi. Çavuşoğlu, "Yaptırımın hafif ya da ağır olması önemli değil, her şeyden önce siyasi ve hukuki olarak yanlış bir karar. Egemenlik haklarımıza saldırıdır" dedi. ABD ile ilişkilerde S-400'lerin hep gündemde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "ABD yaptırım kararından sonra, daha önce bizim teklif ettiğimiz 'ortak çalışma grubu kuralım, sorunu kendi aramızda çözmeye çalışalım' teklifi şimdi ABD tarafından geldi. Biz tabiatıyla diyalogdan yana olduğumuz için 'evet' dedik ve uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bile bu yaptırımları "yanlış" olarak değerlendirdiğini belirten Çavuşoğlu, bunun "müttefikliğe sığmayacağını" söyledi.