Çavuşoğlu: ABD isterse normalleşiriz

Yaptırımlara hedef olan SSB Başkanı Demir de "endişe edecek birşey yok" mesajı verdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400'ler nedeniyle aldığı yaptırım kararını eleştirerek "ABD'nin aldığı bu yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Her şeyden önce hukuken baktığımız zaman bir ülkenin tek taraflı aldığı bir karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin kim olursa olsun, egemenlik haklarına da saldırı" dedi.

Türkiye'nin S-400 savunma sistemini, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kararı çıkmadan önce, 2017'den önce aldığını belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuku herkes bilir. ABD de bilir ama 'Ben böyle istiyorum, böyle yapıyorum' olmaz. O zaman uluslararası düzen, özellikle de kurallara dayalı sistem zarar görür" diye konuştu.

"Biden'la anlaşamasak da iyi bir diyalog içinde çalıştık"

Çavuşoğlu 24 TV'de katıldığı programda ABD'de 20 Ocak'ta Joe Biden'ın Başkanlık görevini devralmasının ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin olası seyri konusunda da açıklamalar yaptı. ABD ile gerilimli alanları Suriye'de YPG/PKK'ya verilen destek, Gülen yapılanması ve S-400'ler olarak sıralayan Çavuşoğlu, sorunların Trump değil Obama döneminde başladığını ve o dönem Başkan Yardımcılığı yapan Biden'ın Ankara'nın beklentilerini "herkesten daha iyi bildiğini" söyledi.