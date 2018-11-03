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Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD'nin yaptırım kararı zaten çok gereksiz bir adımdı, eşzamanlı olarak kaldırdık."

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı

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ABD Mevlüt Çavuşoğlu

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